Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza informe “Dos años del triunfo” desde Plaza de la República: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este domingo el evento denominado “Dos años del triunfo”, una concentración política y ciudadana realizada en la Plaza de la República, en la Ciudad de México, donde presenta un balance de resultados de su administración ante miles de asistentes.

El acto público inició desde tempranas horas con la llegada de simpatizantes, integrantes de Morena, legisladores, gobernadores y miembros del gabinete federal, quienes acudieron al Monumento a la Revolución para acompañar a la mandataria federal en su mensaje político.

La ceremonia también es transmitida en vivo a través de plazas públicas instaladas en las 32 entidades del país, como parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar el alcance del informe dirigido a la ciudadanía.

Sheinbaum destaca avances en economía y programas sociales

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum hace referencia a diversos indicadores económicos y sociales que, según el Gobierno federal, reflejan estabilidad y crecimiento en el país.

Entre los temas centrales destacan la reducción de la pobreza laboral, el incremento en la inversión extranjera directa, el fortalecimiento de los programas sociales y la generación de empleos formales en los primeros meses de 2026.

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La presidenta también resalta proyectos prioritarios de infraestructura, movilidad y energía, además de insistir en la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento del modelo económico impulsado por su administración.

Evento se realiza fuera del Zócalo capitalino

A diferencia de otras concentraciones masivas del oficialismo, el evento no se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México debido a la instalación de estructuras relacionadas con el FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

Por ello, la Plaza de la República fue habilitada como sede principal del encuentro político, acompañado de un operativo especial de seguridad y cierres viales en la colonia Tabacalera y zonas aledañas.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población utilizar transporte público debido a las restricciones vehiculares implementadas en el centro de la capital.

Gobierno busca reforzar respaldo ciudadano

El evento “Dos años del triunfo” ocurre en un contexto político marcado por la consolidación del nuevo gobierno federal y por la discusión pública de temas relacionados con seguridad, economía y relación bilateral con Estados Unidos.

Con este acto masivo, la administración de Claudia Sheinbaum busca fortalecer el contacto directo con sus bases políticas y exponer los principales resultados obtenidos desde el inicio de su gestión presidencial.

El mensaje presidencial es seguido en tiempo real por miles de personas tanto en la capital del país como en distintos estados de la República, donde se instalaron pantallas gigantes para la transmisión del informe.

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