Comer carne de res es un lujo en Campeche: Un kilo cuesta casi lo mismo que un día de salario

Las dificultades económicas, la falta de empleos bien remunerados y el encarecimiento de los productos de la canasta básica han provocado una disminución en las ventas de comerciantes de carne de res, cerdo y pollo en el Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda”, en la capital.

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Alberto Montejo, Manuel Oreza, Adalberto “El Degollado” y Wilberth Medina, quienes laboran desde hace varios años en la principal central de abastos, coincidieron en que los periodos de mayor actividad comercial se registran durante los fines de semana y las quincenas, cuando existe mayor circulación de dinero entre la población campechana.

Alberto Montejo, tablajero, señaló que uno de los principales problemas que afectan las ventas es la falta de empleo y los bajos salarios, situación que impacta a diversos sectores económicos. Indicó que el kilogramo de pulpa de res se comercializa entre 200 y 220 pesos, monto que representa prácticamente el salario diario de muchas personas.

Vendedores aseguran que las mejores ventas ocurren en quincenas y fines de semana. / Alejandro Pech

Por su parte, don Manuel Oreza comentó que se ha visto obligado a diversificar su oferta y no depender exclusivamente de la venta de carne de cerdo. Explicó que un buen día puede representar ingresos de hasta seis mil pesos, mientras que en una jornada regular obtiene entre dos mil y cuatro mil pesos. En contraste, durante los días más complicados las ventas apenas alcanzan los 500 pesos.

En el caso de Adalberto “El Degollado”, reconoció que las ventas ya no son como antes, aunque las familias continúan acudiendo al mercado para adquirir únicamente lo necesario para el consumo diario, debido a que el dinero ya no rinde como en años anteriores. Precisó que la carne para chocolomo se vende en 180 pesos por kilogramo, mientras que los cortes para freír, guisar o empanizar alcanzan los 220 pesos.

Finalmente, Wilberth Medina, dedicado a la venta de pollo, señaló que las ventas se mantienen entre regulares y buenas, con una comercialización de hasta 35 piezas diarias. Detalló que el kilogramo de pollo se vende en 52 pesos, el filete de pechuga para deshebrar o moler en 135 pesos, y la pierna con muslo en 120 pesos.

Cabe recordar que, en fechas recientes, Campeche ha destacado en diversos informes del Inegi por indicadores poco favorables relacionados con la informalidad laboral, la pobreza laboral y la disminución de empleos.

Entre los datos reportados se encuentra una tasa de informalidad laboral del 60.3% entre las 427 mil 100 personas ocupadas en la entidad. Asimismo, se registró una disminución de 56.77 pesos en el ingreso laboral promedio por persona entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Además, se informó que, por cada 100 personas ocupadas de 15 años o más, ocho perdieron su empleo entre 2024 y 2025.

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JGH