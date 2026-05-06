Presidenta Sheinbaum anuncia apoyo a deudores de Financiera Nacional: acusa cobros indebidos pese a créditos ya pagados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional un programa para atender las deudas pendientes con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, institución que se encuentra en proceso de liquidación.

La mandataria destacó que muchas personas enfrentaban cobros de créditos que, en algunos casos, ya habían sido pagados o se habían vuelto impagables por intereses y prácticas de cobranza abusivas.

El informe fue presentado por Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y por María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con lo expuesto, el programa busca beneficiar a mujeres productoras y pequeños productores que quedaron atrapados en adeudos, procesos judiciales y esquemas de cobranza que les impedían recuperar su estabilidad económica.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las deudas de la Financiera Nacional?

Claudia Sheinbaum señaló que cerca de 70 mil personas todavía aparecen con deudas ante la Financiera Nacional, pese a que el gobierno anterior decidió liquidar la institución por los problemas que acumulaba.

La presidenta explicó que, aun con ese proceso en marcha, se mantuvieron prácticas de cobranza mediante empresas externas que presuntamente amenazaban a los deudores con quitarles tractores, viviendas u otras garantías.

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La mandataria aseguró que muchas personas querían pagar, pero no podían hacerlo debido a intereses elevados, condiciones difíciles o créditos diseñados de forma que resultaban imposibles de liquidar. También destacó que en algunos casos los acreditados ya habían pagado lo suficiente, por lo que ahora podrán recibir una liberación total de su deuda.

Sheinbaum afirmó que este tipo de cobros mediante acoso ya no continuará en el gobierno federal. Por ello, llamó a las personas con adeudos ante la Financiera Nacional a acercarse a los centros de atención para revisar su caso, firmar convenios, renegociar o recibir su carta de finiquito si corresponde.

#MañaneraDelPueblo. Una buena noticia para este día: las deudas de la Financiera para el Desarrollo Agropecuario “ya se pagaron”, afirma la presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/FCfsRGX3WO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

¿A quiénes beneficiará el programa para deudores de la Financiera Nacional?

Mónica Fernández Balboa informó que el programa atenderá de forma prioritaria a mujeres productoras. Según los datos presentados, existen 13 mil 404 mujeres con créditos pendientes, muchas de ellas en cartera vencida y, en varios casos, utilizadas como prestanombres para obtener financiamientos que después quedaron a su cargo.

El plan contempla la liberación total del adeudo para 11 mil 761 mujeres con créditos menores a 45 mil UDIS, equivalentes a 397 mil 551 pesos. Para las mujeres con montos superiores a esa cifra y menores a 10 millones de pesos, se aplicará un descuento de 30 por ciento y una reestructura del 70 por ciento restante.

También se apoyará a pequeños productores. Para quienes tengan créditos menores a 28 mil UDIS, equivalentes a 247 mil 966 pesos, habrá liberación total del adeudo. En este grupo se considera a 29 mil 299 pequeños productores. Además, otros 17 mil 268 productores con créditos iguales o mayores a ese monto y menores a 10 millones de pesos podrán acceder al esquema de descuento y reestructura.

#MañaneraDelPueblo. Explica Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, las irregularidades encontradas en la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario pic.twitter.com/AOWFVM8pVU — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

¿Cómo funcionará la liberación de deuda y la reestructura?

El programa contempla dos rutas principales. La primera es la liberación total del adeudo, con entrega de carta finiquito, actualización en Buró de Crédito, desistimiento de acciones legales y liberación de garantías. Esta medida permitirá cerrar procesos judiciales en contra de pequeños productores y mujeres que durante años enfrentaron presiones por créditos vencidos.

La segunda ruta será un esquema de descuento de 30 por ciento sobre el saldo contable y pago del 70 por ciento restante mediante un nuevo convenio. Las personas beneficiarias podrán elegir plazos de 12, 24 o 36 meses, con pagos fijos y una tasa nominal anual de 8.5 por ciento, según explicó la subsecretaria María del Carmen Bonilla.

El trámite será gratuito, personal e individual. Las autoridades insistieron en que no habrá intermediarios y que las personas podrán acudir con identificación vigente, CURP y datos de su crédito a cualquiera de los 43 centros de atención habilitados en el país.

¿Por qué el gobierno revisó los cobros de la Financiera Nacional?

Sheinbaum explicó que conoció los casos durante recorridos en territorio, donde deudores denunciaron llamadas constantes, amenazas y presiones por parte de empresas externas de cobranza. La presidenta dijo que, tras conocer la situación, instruyó revisar los expedientes y cancelar ese tipo de prácticas.

#MañaneraDelPueblo. Explica María del Carmen Bonilla el descuento al 30 por ciento de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario y el 70 por ciento se hará un nuevo esquema de pago. pic.twitter.com/uNxjPMAwCe — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

Con este programa, el gobierno federal busca atender al 99.5 por ciento de los clientes con adeudos en la Financiera Nacional. De acuerdo con el informe, solo quedarían por revisar alrededor de 330 casos con créditos mayores a 10 millones de pesos.

La mandataria sostuvo que el objetivo no es condonar deudas de manera indiscriminada, sino corregir abusos, ordenar la liquidación de la financiera y permitir que mujeres productoras y pequeños productores recuperen tranquilidad, garantías y acceso a nuevas oportunidades de financiamiento.

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