Gobierno de Sheinbaum presenta Plan de Gasoductos: invertirán más de 140 mil mdp para ampliar y modernizar la red nacional

El Gobierno de México presentó el Plan de Gasoductos, una estrategia de inversión para ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura nacional de transporte de gas natural. La presentación se realizó durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con la participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, y el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García.

La secretaria de Energía explicó que el plan forma parte de la estrategia integral de gas natural presentada previamente por el gobierno federal. El objetivo central es garantizar un abasto seguro, eficiente y oportuno para la generación eléctrica, el desarrollo industrial, los polos del bienestar y el crecimiento económico del país.

¿Cuánto invertirá el gobierno en el Plan de Gasoductos?

De acuerdo con Luz Elena González, la estrategia contempla una inversión superior a 140 mil millones de pesos.

De ese monto, más de 53 mil millones de pesos estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el Cenagas invertirá más de 87 mil millones de pesos en nuevos ductos, modernización, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura.

La funcionaria detalló que México cuenta actualmente con una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos para el transporte de gas natural. Del total, 48 por ciento es administrado por el Cenagas, 36 por ciento corresponde a la CFE y el 16 por ciento restante pertenece a Pemex y empresas privadas. Esta red se conecta con 24 puntos de internación de gas natural a lo largo de la frontera norte, principalmente desde Texas y California.

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¿Qué nuevos gasoductos construirá la CFE?

Emilia Calleja informó que la CFE desarrollará nuevos gasoductos en regiones estratégicas del país para asegurar el suministro de gas natural a centrales eléctricas y zonas industriales.

Entre los proyectos mencionó el gasoducto Guaymas-El Oro, que llevará gas hacia el Pacífico y abastecerá centrales como Topolobampo, con una inversión de 241.4 millones de dólares y capacidad de 510 millones de pies cúbicos diarios.

También destacó el gasoducto Centauro del Norte, dividido en dos tramos, que transportará gas desde Sonora hasta Baja California. Este proyecto tendrá una inversión de mil 431 millones de dólares y capacidad de 400 millones de pies cúbicos diarios. El primer tramo está previsto para entrar en operación en noviembre de 2026 y el segundo en diciembre de 2028.

En el sureste, la CFE construye el gasoducto Coxal 2, que iniciará en Chiapas, cruzará Tabasco y Campeche, y llegará a Yucatán. La obra contempla una inversión de dos mil 90 millones de dólares y una capacidad de 307 millones de pies cúbicos diarios, con entrada en operación prevista para mayo de 2027.

#MañaneraDelPueblo. Se invertirán 140 mil mdp en infraestructura para el gas natural, de los cuales 53,812 mdp serán de @CFEmx y 87 mil mdp de @CENAGAS_mx , informa @LuzElenaGlez , titular de @SENER_mx pic.twitter.com/jAhPuctrfF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

¿Qué proyectos realizará Cenagas para modernizar la red?

Cuitláhuac García explicó que Cenagas tendrá una inversión histórica de 87 mil millones de pesos durante el sexenio. El plan incluye tres nuevos gasoductos, 41 proyectos de modernización y una inversión sin precedentes en rehabilitación y mantenimiento de instalaciones.

Entre los nuevos proyectos se encuentra el gasoducto de Coatzacoalcos 2, que abastecerá el polo del mismo nombre, instalaciones petroquímicas de Pemex e industria privada en Veracruz.

También se contempla el gasoducto Naco-Hermosillo, diseñado para llevar gas natural a proyectos del corredor energético de Sonora, y el Libramiento de Reynosa, que permitirá transportar gas hacia el centro y sur del país.

El titular de Cenagas subrayó que el gas natural es un recurso estratégico de transición, debido a que alrededor del 60% de la electricidad que se consume en México proviene de este energético.

#MañaneraDelPueblo. En este gobierno se abrirán 13 nuevas centras de generación de energía eléctrica de la @CFEmx que consumirán gas natural. pic.twitter.com/t1h15qKXhv — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

¿Por qué el gas natural es clave para la generación eléctrica?

El plan está ligado al crecimiento de la infraestructura eléctrica del país. La directora de la CFE explicó que el gas natural se utiliza principalmente en centrales de ciclo combinado. Actualmente, la empresa concluyó la central Manzanillo 3, que entró en operación comercial el 17 de abril, y prepara la puesta en marcha de las centrales Mérida 4, que llevará el nombre de Elvira Carrillo Puerto, y González Ortega.

En total, siete centrales en construcción aportarán alrededor de cuatro mil 500 megawatts adicionales a la red de CFE. Además, esta administración desarrolla seis nuevas centrales en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco, que sumarán otros tres mil 300 megawatts.

Con ello, el gobierno federal busca reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico, acompañar el crecimiento económico y llevar mayor disponibilidad de energía a distintas regiones del país. Según la CFE, la construcción de estas obras también generará aproximadamente 18 mil 400 empleos directos e indirectos.

#MañaneraDelPueblo. La @CFEmx construirá 4 gasoductos en regiones claves del país, explica Emilia Calleja. pic.twitter.com/F9Af2C75hj — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

¿Qué impacto tendrá el Plan de Gasoductos en México?

La secretaria de Energía resumió que el plan permitirá construir nuevos gasoductos, rehabilitar infraestructura existente y garantizar el suministro de gas para 13 nuevas plantas de ciclo combinado de la CFE. Estas inversiones buscan atender una red que no es nueva y que requiere mantenimiento, modernización y mayor capacidad para responder a las necesidades industriales y eléctricas del país.

El Plan de Gasoductos se perfila como una pieza central de la política energética de la administración de Claudia Sheinbaum, al conectar el desarrollo de infraestructura con la generación eléctrica, la operación industrial, los polos del bienestar y el Plan México.

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