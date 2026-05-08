Escuelas privadas podrán mantener clases pese al cierre anticipado de la SEP, anuncia ANFE-ANEP

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) informaron que las escuelas privadas podrán continuar brindando servicio educativo conforme al calendario originalmente acordado con madres y padres de familia, pese al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio.

El posicionamiento surge después de que la SEP confirmara modificaciones al calendario escolar por la ola de calor y por la realización del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La medida federal aplicaría a nivel nacional, pero las asociaciones de escuelas particulares señalaron que las instituciones privadas pueden mantener actividades académicas, de reforzamiento o extraescolares para evitar rezago educativo.

¿Qué dijeron las escuelas privadas sobre el cierre anticipado del ciclo escolar?

ANFE-ANEP sostuvo que las modificaciones al calendario pueden generar problemas para las comunidades escolares, especialmente para familias que planearon el ciclo desde el inicio del curso.

Por ello, afirmó que las escuelas particulares que así lo decidan podrán seguir operando de acuerdo con el contrato civil de prestación de servicios educativos firmado con los padres de familia.

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Las asociaciones aclararon que las instituciones deberán respetar las fechas oficiales para el registro y carga de calificaciones en las plataformas educativas, debido a que esos sistemas serán cerrados por la autoridad.

Sin embargo, señalaron que esto no impide continuar con clases, actividades académicas o programas de reforzamiento.

¿Por qué ANFE-ANEP cuestiona la decisión de la SEP?

La organización afirmó que la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días, además de procurar el mayor número posible de horas efectivas de clase.

Desde su perspectiva, adelantar el cierre al 5 de junio podría reducir el ciclo a 159 días, lo que afectaría el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

ANFE-ANEP también pidió a la SEP reconsiderar la decisión y aclarar fechas clave, como el cierre de plataformas oficiales y las actividades previstas en las semanas previas al inicio del siguiente ciclo.

✅🗓️ Ante los recientes cambios al calendario escolar, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE) y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) informan que las instituciones privadas podrán mantener sus actividades conforme a lo planeado originalmente.… pic.twitter.com/E8y9IzXlPk — Gremio 51 (@gremio_51) May 8, 2026

¿Cómo queda el calendario escolar 2025-2026?

De acuerdo con el ajuste anunciado por la SEP, el último día de clases será el 5 de junio de 2026. Las labores administrativas para docentes concluirán el 12 de junio; maestras, maestros y directivos regresarán el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico; del 17 al 28 de agosto habrá reforzamiento de aprendizajes, y el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 31 de agosto.

ANFE-ANEP llamó a las escuelas privadas a continuar trabajando por la educación y cerrar el ciclo conforme a los compromisos adquiridos con las familias.

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