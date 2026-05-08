Adelantan el cierre del ciclo escolar en Yucatán para alumnos de Educación Básica y Media Superior

El Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), informó que fueron aprobadas modificaciones al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas del país.

Los cambios responden principalmente a las altas temperaturas que afectan a distintas regiones de México, así como a los ajustes logísticos derivados de la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento internacional que tendrá impacto en diversos sectores, incluido el educativo.

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Entre las principales adecuaciones destaca que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 5 de junio, adelantando así el cierre de actividades académicas para estudiantes de nivel básico y medio superior en Yucatán y el resto del país.

Asimismo, la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), que originalmente estaba programada para el 29 de mayo, ahora se realizará el 8 de junio, mientras que el cierre administrativo del ciclo escolar quedó establecido para el 12 de junio.

La Segey detalló que el receso escolar terminará el 10 de agosto, fecha en la que maestras, maestros, directivos y personal administrativo regresarán a sus actividades para participar en las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar y preparar el arranque del siguiente periodo académico.

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Además, del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo una etapa de fortalecimiento de aprendizajes, enfocada en reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de niñas, niños y jóvenes antes del inicio formal de clases.

Finalmente, las autoridades educativas confirmaron que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.