Marina rescata a 11 personas tras choque de embarcaciones en Bahía de La Paz

La Secretaría de Marina informó que personal naval realizó la evacuación médica y rescate de once personas luego de la colisión de dos embarcaciones en inmediaciones de Bahía de La Paz, en Baja California Sur.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo se llevó a cabo el viernes 8 de mayo de 2026 a través de la Cuarta Zona Naval, tras recibir un reporte de emergencia canalizado por el sistema C4.

Luego de la alerta, autoridades navales ordenaron el despliegue inmediato de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima con el objetivo de atender a las personas involucradas en el accidente.

Entre los rescatados había menores de edad y extranjeros

Al arribar al lugar del incidente, elementos especializados de la Marina brindaron auxilio a once personas afectadas por el choque entre las embarcaciones.

Las autoridades detallaron que entre los rescatados se encontraban seis adultos y cinco menores de edad. Asimismo, precisaron que nueve de las personas son de nacionalidad mexicana y dos extranjeras.

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Tras las labores de rescate, los afectados fueron trasladados al muelle de la Cuarta Zona Naval, donde recibieron valoración médica inicial por parte de personal de sanidad naval.

Cinco personas fueron trasladadas para atención especializada

La Secretaría de Marina indicó que cinco de los lesionados requirieron traslado médico adicional para recibir atención especializada en instalaciones hospitalarias.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron la colisión entre las embarcaciones ni el estado actualizado de salud de las personas afectadas.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia marítimos en la zona de Bahía de La Paz, una de las áreas con importante actividad turística y náutica en Baja California Sur.

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Marina mantiene atención de emergencias marítimas

La dependencia federal recordó que la Cuarta Zona Naval mantiene disponibles líneas de atención para reportar emergencias en el mar y situaciones de riesgo para navegantes y turistas.

La Marina reiteró que continúa trabajando en operaciones de búsqueda, rescate y salvaguarda de la vida humana en aguas nacionales como parte de sus funciones de seguridad marítima y protección civil.

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