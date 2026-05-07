FGE realiza operativo con Guardia Nacional en la Supermanzana 29 de Cancún

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la noche de este jueves un operativo de cateo en un domicilio ubicado en la Supermanzana 29 de Cancún, en las inmediaciones de la avenida Chichén Itzá, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y expectativa entre vecinos de la zona.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes mantuvieron acordonada el área y resguardaron el perímetro mientras personal ministerial llevaba a cabo las diligencias correspondientes dentro del inmueble intervenido.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo fue encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes (FECDTENNA), instancia adscrita a la FGE y encargada de investigar delitos relacionados con explotación y trata de personas.

Aunque las autoridades no han emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre los resultados del cateo, trascendió de manera preliminar que durante la movilización habría al menos una persona detenida. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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Vecinos de la Supermanzana 29 señalaron que la presencia de las unidades comenzó poco después del anochecer, cuando varias patrullas y vehículos federales arribaron al sitio para iniciar el operativo. Algunos habitantes permanecieron atentos desde sus viviendas mientras los agentes realizaban las inspecciones en el inmueble.

Al concluir parte de las diligencias, los agentes colocaron sellos oficiales en la propiedad, donde se especifica que el cateo está relacionado con el expediente 176/2026, documento que ahora forma parte de las investigaciones ministeriales en curso.

Durante la movilización también llamó la atención de vecinos la presencia de un perro que permaneció afuera del domicilio intervenido. Tras concluir el operativo, habitantes de la zona se acercaron para brindarle agua y resguardo temporal al animal, evitando que quedara abandonado en la calle.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado dé a conocer información oficial sobre el resultado del cateo, así como el posible número de detenidos y los delitos que se investigan dentro de este expediente.