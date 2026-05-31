En Quintana Roo, respaldan continuidad de la transformación tras informe de Claudia Sheinbaum

Miles de ciudadanos se reunieron en el Malecon Tajamar de Cancún para escuchar el informe de la presidenta de Mexico Claudia Sheinbaum en conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral.

Con gran expectativa, esperan que la buena administración continúe, y que las obras de transformación continúe siendo de beneficio para el pueblo de México.

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"Venimos a acompañar a nuestra presidenta en este día especial. Sentimos su presencia en el estado, y estamos contentos de que se construyan nuevos hospitales, las calles son renovadas y sentimos más seguridad" Mencionó la señora Gissell de Playa del Carmen.

Mientras tentó, la presidenta en el monumento a la Revolución en la ciudad de México expresaba su emotivo mensaje que buscaba enaltecer la grandeza de México. "En México gobierna el pueblo.

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Ahora el estado impulsa el desarrollo social, el bienestar de las mayorías y todo eso a pesar de las difíciles circunstancias internacionales" expresaba la presidenta Los ciudadanos escucharon el mensaje de la presidenta con mucha emotividad, mientras gritaban al unísono "¡Presidenta, presidenta!"