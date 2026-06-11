Presidenta Claudia Sheinbaum convive con aficionados en Fan Fest de GAM durante inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un mensaje en redes sociales desde el Deportivo “Hermanos Galeana”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde convivió con aficionados que se reunieron para ver el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica.

A través de su cuenta de X, la mandataria publicó un video en el que se le observa acompañando a la afición en uno de los espacios habilitados como FIFA Fan Fest en la Ciudad de México. En su mensaje, Sheinbaum escribió: “Desde el Deportivo ‘Hermanos Galeana’ en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!”.

La presencia de la presidenta en este punto de la capital se dio durante una jornada de alta expectativa por el inicio de la Copa del Mundo, torneo que tiene a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde vio Claudia Sheinbaum el partido inaugural del Mundial 2026?

Claudia Sheinbaum acudió al Deportivo “Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para seguir el debut de México ante Sudáfrica junto con ciudadanos que asistieron al Fan Fest.

Este espacio fue parte de los puntos habilitados en la Ciudad de México para que la población pudiera reunirse y ver el partido inaugural en pantallas, como parte de las actividades públicas organizadas por el arranque del Mundial 2026.

La mandataria había señalado previamente que evaluaría dónde vería el partido, debido a que su responsabilidad durante la jornada era mantener la atención sobre la gobernabilidad y el desarrollo de las actividades mundialistas.

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¿Qué dijo Sheinbaum durante el Fan Fest?

En su publicación, Sheinbaum acompañó el video con un mensaje breve desde la Gustavo A. Madero y cerró con la frase “¡Viva México!”, en referencia al ambiente generado por el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El video mostró a la presidenta en contacto con personas que acudieron al lugar para vivir el arranque del torneo. La imagen buscó destacar el ambiente de celebración en una sede pública y familiar, más allá del Estadio Ciudad de México, donde se realizó la inauguración oficial.

¿Por qué son importantes los Fan Fest del Mundial 2026?

Los Fan Fest funcionan como espacios de reunión para quienes no asisten al estadio, pero buscan seguir los partidos en un ambiente colectivo. En la Ciudad de México, estos puntos fueron habilitados en distintas zonas para ampliar la celebración mundialista y acercar el evento a más personas.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

La asistencia de Sheinbaum al Deportivo “Hermanos Galeana” también tuvo un componente simbólico, ya que mostró el inicio del Mundial 2026 desde una alcaldía popular de la capital, en medio de una jornada marcada por operativos de seguridad, movilidad y actividades públicas.

El Mundial de Futbol 2026 arrancó este 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, una fecha histórica para el país al convertirse en sede mundialista por tercera ocasión.

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