Presidenta Sheinbaum analiza ir al Fan Fest del Zócalo para ver inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que analiza asistir al Fan Fest del Zócalo capitalino para ver la inauguración del Mundial 2026 y el partido entre México y Sudáfrica, aunque aclaró que su decisión dependerá de las condiciones de gobernabilidad durante la jornada.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre el lugar donde verá el encuentro inaugural de la Copa del Mundo. En respuesta, señaló que todavía no tiene definido si acudirá al Zócalo, debido a que debe mantenerse atenta al desarrollo de las actividades en la Ciudad de México.

Sheinbaum afirmó que su responsabilidad como presidenta es garantizar la gobernabilidad en un día considerado especial para el país, por lo que revisará cómo avanza la jornada antes de tomar una decisión.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Fan Fest del Zócalo?

La presidenta explicó que podría acudir al Zócalo si todo se mantiene en calma, aunque también dejó abierta la posibilidad de permanecer en Palacio Nacional ante cualquier situación que requiera su atención.

Sheinbaum aseguró que, sin importar el lugar, verá el partido inaugural del Mundial 2026. Su comentario ocurre en medio de una jornada de alta expectativa por el arranque del torneo, que tiene a México como una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

El evento también coincide con movilizaciones sociales en la capital, entre ellas las protestas de la CNTE, que mantiene un campamento en calles cercanas al Zócalo.

¿Dónde será el Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la apertura del Zócalo capitalino como sede del Fan Fest para que habitantes y visitantes puedan disfrutar el partido inaugural.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el acceso será por avenida 20 de Noviembre y Pino Suárez. El espacio fue presentado como un festival futbolero para acompañar a la Selección Mexicana durante su debut en el Mundial 2026.

Además del Zócalo, las autoridades capitalinas anunciaron festivales futboleros en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de ampliar los espacios públicos para seguir el arranque del torneo.

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¿Qué pasa con el campamento de la CNTE cerca del Zócalo?

La posible asistencia de Sheinbaum al Fan Fest ocurre mientras integrantes de la CNTE mantienen carpas en calles de acceso al primer cuadro de la capital, entre ellas Madero y Simón Bolívar.

El contexto ha obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia y la coordinación operativa en puntos estratégicos de la ciudad.

#MañaneraDelPueblo. Plantea la presidenta @Claudiashein que podría estar el #FanFest del Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/Wi4DUagYcf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 11, 2026

La presidenta señaló que primero evaluará las condiciones generales, ya que su prioridad será garantizar que la jornada se desarrolle con tranquilidad.

El Mundial 2026 inicia este 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, en una jornada que combina celebración deportiva, operativos de seguridad y movilizaciones sociales en la capital del país.

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