Mundial Social 2026: Gobierno entrega boletos a jóvenes, artesanos y deportistas rumbo al inicio de la Copa del Mundo

El Gobierno de México presentó un reporte sobre las acciones del Mundial Social y los preparativos para el arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La responsable de la Coordinación del Mundial de Futbol 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que México llega a una fecha histórica al convertirse en el primer país en recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986.

Como parte del informe, funcionarios federales detallaron la asignación de boletos para personas que participaron en torneos, concursos, actividades deportivas, jornadas artísticas y programas comunitarios vinculados con el Mundial Social.

¿Qué es el Mundial Social y cómo se entregaron los boletos?

Gabriela Cuevas explicó que la asignación de boletos se realizó mediante convenios con empresas y bajo criterios de transparencia. Uno de los lineamientos fue que servidoras y servidores públicos no pudieran ser beneficiarios de estos apoyos.

De acuerdo con el reporte, la Secretaría de Educación Pública recibió 88 boletos para ganadores de la Copa Escolar Superior, una actividad que contó con la participación de más de un millón 200 mil niñas, niños y jóvenes.

La Secretaría de Cultura recibió 19 boletos para artesanas y artesanos participantes en “La Cascarita Original”, mientras que la Secretaría de Salud obtuvo 86 boletos por el torneo “Fútbol Salud”, ligado a más de cinco mil actividades deportivas.

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También se asignaron 200 boletos a jóvenes seleccionados por su participación en murales mundialistas, 102 boletos al IMSS por torneos de futsal, fútbol sin correr y T21, y 25 boletos a la CECyTE por la Copa Fútbol MX.

¿Quiénes ganaron boletos para asistir al Mundial 2026?

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que entre los equipos ganadores se encuentran la Universidad Autónoma de Chihuahua, campeona del torneo de futsal femenil sub-21, así como Las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

En el torneo T21, dirigido a niñas y niños con síndrome de Down, el equipo campeón fue Tuneros de San Luis. En la modalidad de fútbol sin correr, diseñada para personas mayores y enfocada en estrategia y prevención de lesiones, ganaron Purépechas de Morelia en la categoría Oro y Zoques de Tuxtla Gutiérrez en la categoría Plata.

#MañaneraDelPueblo | @zoerobledo, director general del @Tu_IMSS, informó los resultados del #MundialitoIMSS:



➡️ En la categoría de Futbol T21 mixto para personas de 14 años en adelante, los campeones fueron los “Tuneros” de San Luis Potosí IMSS 2026.

◾ Participaron 11 jugadoras… pic.twitter.com/YrKEVWQDG7 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

Las autoridades también informaron que dos niñas y dos niños fueron invitados como abanderados en partidos del Mundial. Además, Estrella, estudiante del bachillerato nacional CETI 71 de Tamaulipas, fue seleccionada para lanzar el volado en el partido inaugural.

La joven ganó previamente el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar en Chile 2025 con un proyecto de inclusión que combina braille y herramientas digitales.

¿Qué actividades realizó el Instituto Mexicano de la Juventud?

Abraham Carro Toledo, director del Instituto Mexicano de la Juventud, señaló que el Mundial Social convirtió canchas, plazas y espacios públicos en puntos de convivencia para jóvenes de todo el país.

De acuerdo con el funcionario, se realizaron seis mil 875 acciones para recuperar canchas y espacios deportivos, con la participación de más de un millón 300 mil jóvenes. También se formaron más de 115 mil equipos en cascaritas de fútbol.

En el apartado artístico, jóvenes de distintas entidades transformaron cuatro mil 645 muros y paredes en murales mundialistas. De ese proceso fueron seleccionados 200 participantes que asistirán a partidos de la Copa del Mundo.

#MañaneraDelPueblo | @AbrahamCarro, titular del @imjuvemx, informó los avances de las acciones juveniles vinculadas al legado social del #Mundial2026.



➡️ En los Tequios en Espacios Deportivos participaron 1 millón 318 mil 219 jóvenes.

◾ Se intervinieron 6 mil 875 canchas en… pic.twitter.com/djuWLQxgGp — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

¿Dónde estarán los kioscos turísticos México Contigo?

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se instalaron tres kioscos “México Contigo” en las ciudades sede. En la Ciudad de México se ubica en la Glorieta de Insurgentes; en Nuevo León, en Parque Fundidora; y en Jalisco, en la Plaza de los Dos Templos.

Estos espacios ofrecen información turística, asistencia vial, orientación migratoria, apoyo consular, primeros auxilios, internet gratuito, carga de celulares y guía de movilidad para llegar a estadios, FIFA Fan Festival y otros puntos de interés.

#MañaneraDelPueblo | @josefinarodzam, titular de la @SECTUR_mx, informó que los quioscos #MéxicoContigo brindarán atención y orientación a visitantes nacionales y extranjeros durante el #Mundial2026.



➡️ Se instalarán quioscos en:

◾ CDMX: Glorieta de Insurgentes, del 8 de junio… pic.twitter.com/ohNMeNJMKR — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

La funcionaria recordó que también está disponible el número 078, con atención turística bilingüe las 24 horas. Además, la aplicación “México te invita” integra rutas, opciones gastronómicas y actividades para visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

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