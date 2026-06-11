Gobierno y CNTE acuerdan manifestación pacífica este 11 de junio; Segob, SEP e ISSSTE detallan avances

El Gobierno de México informó que mantiene abiertas las conversaciones con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de una nueva reunión realizada en la Secretaría de Gobernación para revisar propuestas en materia de pensiones y relación laboral.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 11 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, presentaron un balance de los encuentros con el magisterio disidente.

Uno de los puntos destacados fue que la movilización prevista para este jueves se realizará de manera pacífica, en el contexto del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

¿Qué informó Segob sobre las movilizaciones de este 11 de junio?

Rosa Icela Rodríguez señaló que el Gobierno federal cuenta con información de que la movilización prevista para este jueves será pacífica. La funcionaria afirmó que existen condiciones para garantizar el acceso, la seguridad y el desarrollo de las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial 2026.

La titular de Gobernación también informó que el miércoles se realizaron dos movilizaciones relevantes en la Ciudad de México. La primera fue por la conmemoración del Halconazo, con una marcha que partió del Casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos y concluyó sin incidentes.

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La segunda fue encabezada por madres, padres y familiares de personas desaparecidas, quienes recibieron acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

¿Qué propuso el Gobierno a la CNTE sobre USICAMM?

Mario Delgado explicó que la reunión con la CNTE fue la cuarta mesa de trabajo y que el Gobierno federal mantiene voluntad de diálogo permanente. Sobre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el secretario de Educación señaló que se presentó una revisión amplia del marco jurídico que regula la relación entre el Estado y el magisterio.

El funcionario indicó que la administración federal prepara una reforma sobre este tema y propuso que las y los maestros participen en su diseño mediante mesas técnicas. Además, adelantó que se realizará una consulta escuela por escuela y maestro por maestro al regreso a clases en agosto, con el objetivo de que el magisterio opine sobre los cambios.

Delgado sostuvo que la reforma deberá cuidar los derechos laborales, la transparencia y evitar prácticas como corrupción, venta de plazas, nepotismo o influyentismo.

#MañaneraDelPueblo. “La CNTE reiteró que la movilización que está prevista para esta mañana se desarrollará de manera pacífica”, afirma @rosaicela_ , titular de @SEGOB_mx . pic.twitter.com/YfzRsJdJEu — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 11, 2026

¿Qué dijo el ISSSTE sobre las pensiones de maestros?

Martí Batres afirmó que el Gobierno presentó propuestas estratégicas para atender el tema de pensiones. Entre ellas mencionó la creación de una aseguradora pública, el fortalecimiento de Pensionissste y nuevas mesas de análisis para revisar técnicamente las propuestas.

El director del ISSSTE recordó que el sistema de pensiones ha tenido cambios desde 2007, entre ellos la incorporación de derechohabientes a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la reducción de comisiones de las Afores y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Batres señaló que el objetivo es avanzar en beneficios para el magisterio de todo el país.

#MañaneraDelPueblo | @martibatres, titular del @ISSSTE_mx, informó que el @GobiernoMX presentó propuestas revisadas y modificadas durante las mesas de trabajo con integrantes de la #CNTE, y detalló las diversas modificaciones a las condiciones en favor de los trabajadores de la… pic.twitter.com/FzBsaRzJdW — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

¿Por qué el Gobierno cuestionó las protestas de la CNTE?

Mario Delgado reconoció el derecho a la libre manifestación pacífica, pero cuestionó que la CNTE mantenga movilizaciones cuando existen mesas abiertas y propuestas sobre sus principales demandas.

El secretario de Educación afirmó que el Gobierno atiende rezagos educativos y demandas legítimas en entidades como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Guerrero. Sin embargo, consideró que algunas acciones recientes del magisterio parecen tener un componente político por realizarse en la misma jornada del inicio del Mundial 2026.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, convocó a las y los integrantes de la #CNTE a mantener el diálogo con el @GobiernoMX en la atención de sus demandas. Además, explicó que se han atendido principalmente dos asuntos, el diseño de una iniciativa de… pic.twitter.com/dky0yUi090 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

Pese a las diferencias, las autoridades federales reiteraron que mantendrán el diálogo con la CNTE. La prioridad, señalaron, será atender las demandas educativas y laborales sin afectar el desarrollo de la jornada mundialista ni los derechos de terceros.

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