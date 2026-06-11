Presidenta Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana luego de su triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, disputado este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió un mensaje breve dirigido al equipo nacional y a la afición mexicana. “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, escribió tras la victoria del conjunto tricolor.

El resultado marcó un arranque positivo para México en la Copa del Mundo, torneo que se realiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y que tiene al país como sede mundialista por tercera ocasión.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum tras el triunfo de México?

Sheinbaum celebró la victoria de la Selección Mexicana con un mensaje en redes sociales, en el que felicitó al equipo y extendió el reconocimiento a la población mexicana.

La publicación se dio después de que México ganó su primer partido del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, en una jornada que concentró la atención nacional por tratarse del duelo inaugural del torneo.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum convive con aficionados en Fan Fest de GAM durante inauguración del Mundial 2026

Horas antes, la presidenta había sido vista en el Fan Fest instalado en el Deportivo “Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde convivió con aficionados durante el encuentro.

¿Cómo le fue a México contra Sudáfrica en el partido inaugural?

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca. Con este resultado, la Selección Mexicana sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos y comenzó el torneo con una victoria ante su afición.

El partido tuvo un componente histórico, ya que México volvió a enfrentar a Sudáfrica en una inauguración mundialista, como ocurrió en 2010, cuando el torneo se celebró en territorio sudafricano.

¿Por qué fue histórico el arranque del Mundial 2026 para México?

El Mundial 2026 representa una edición especial para el país, ya que México se convirtió en la primera nación en recibir tres Copas del Mundo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

La victoria de la Selección Mexicana reforzó el ambiente de celebración en los espacios públicos habilitados para ver el partido, como el Fan Fest del Zócalo y otros puntos de la capital.

El mensaje de Sheinbaum cerró una jornada marcada por el inicio del torneo, la presencia de miles de aficionados y la expectativa por el desempeño del equipo nacional en su camino mundialista.

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