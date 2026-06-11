Afición de Mérida celebra bajo la lluvia el triunfo de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Ni la intensa lluvia registrada este jueves en Mérida detuvo la euforia de los aficionados de la Selección Mexicana, quienes salieron a las calles para festejar el triunfo del Tricolor ante Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026.

Luego de que México se impusiera 2-0 en su debut mundialista, decenas de seguidores comenzaron a reunirse en el Monumento a la Patria, uno de los puntos tradicionales de celebración deportiva en la capital yucateca.

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Con banderas, camisetas verdes, trompetas y cánticos, los aficionados celebraron el importante resultado obtenido por el combinado nacional, que arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

A pesar de las lluvias que se han mantenido durante gran parte del día en Mérida, las familias y grupos de amigos no dejaron pasar la oportunidad de compartir la emoción por la victoria mexicana.

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Automovilistas también se sumaron a los festejos haciendo sonar el claxon mientras transitaban por Paseo de Montejo, donde el ambiente futbolero se apoderó de la ciudad tras el silbatazo final.

La victoria de México ante Sudáfrica desató la ilusión entre la afición yucateca, que espera una destacada actuación del Tricolor en esta nueva edición de la Copa del Mundo.