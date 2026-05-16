Hospital O’Horán, Tren Maya y Puerto Progreso: Los megaproyectos que inaugurará Sheinbaum en Yucatán

La gira que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará en Yucatán este fin de semana no surge de la nada. Es el acto visible de una acumulación de compromisos, inversiones y obras que llevan meses, algunos más de un año, tomando forma en el estado. Lo que la mandataria inaugurará y supervisará hoy y mañana son los hitos más notorios de una agenda federal cuyo alcance es mucho más amplio que lo que cabe en dos días de gira. Yucatán se ha convertido en uno de los estados donde la apuesta de la administración Sheinbaum es más legible: salud universal, vivienda masiva, infraestructura logística de escala regional, educación gratuita y programas sociales que ya tocan a la mayoría de los hogares.

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El hospital que Yucatán esperó décadas

Pocas obras en la historia reciente de Yucatán pueden reclamarse como transformadoras con tanta contundencia como el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán. No es sólo el edificio más grande de salud pública en el Sureste de México y Centroamérica, como lo describe el Gobierno federal. Es, sobre todo, el cierre de una deuda histórica con la salud pública de una región que durante décadas envió a sus enfermos más graves a atenderse en un nosocomio construido hace más de medio siglo, desbordado por una demanda que nunca dejó de crecer.

El hospital que inaugurará Sheinbaum no fue concebido por su administración. Su construcción arrancó el 29 de junio de 2023, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a cargo de ingenieros militares de la Defensa en un terreno de 11 hectáreas al sur de Mérida. Lo que corresponde a la presidenta es llevarlo a la línea de llegada, mediante una inversión que ha crecido desde los 4 mil 700 millones de pesos iniciales hasta superar los 5 mil millones de pesos, según declaraciones de Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar.

La escala del inmueble es inédita en la sanidad pública de la región: más de 670 camas, 16 quirófanos, dos de ellos robotizados con inteligencia artificial, más de 80 consultorios, laboratorios inteligentes, el tomógrafo de mayor resolución del país y atención en más de 40 especialidades que van desde oncología y hemodiálisis hasta neurología, cardiología, ginecología y geriatría. Se calcula que el beneficio alcanzará a más de 600 mil personas. El hospital anterior, que data de los años setenta, atendía anualmente a unas 50 mil personas provenientes no sólo de Yucatán sino también de Campeche, Quintana Roo y países de Centroamérica.

IMSS-Bienestar llega al estado 24

Mañana, simultáneamente a la inauguración del hospital, la presidenta Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena firmarán el convenio que incorpora a Yucatán al sistema IMSS-Bienestar. El estado se convierte en la entidad número 24 en adherirse a este modelo de federalización de la salud, que busca garantizar atención médica gratuita a quienes no tienen seguridad social.

La firma implica la incorporación de 183 unidades médicas y 8 hospitales a la red pública federalizada, la absorción de más de seis mil trabajadores del sector salud y la eliminación de costos para servicios que hasta ahora tenían precio para quienes carecían de afiliación formal.

El reto logístico más caro en la historia

Si el hospital es la obra más urgente, la extensión del Tren Maya como ferrocarril de carga hacia Puerto Progreso es la más ambiciosa en términos de transformación económica a largo plazo. Y también la más costosa: el gobernador Díaz Mena ha declarado que sólo en llevar el tren de carga a Progreso se invertirán más de 25 mil millones de pesos, dentro de un presupuesto total para la división de carga que el Gobierno federal fijó en 38 mil 362 millones de pesos cuando la presidenta dio el banderazo de inicio de obras.

¿Qué significa en la práctica? Setenta y cinco kilómetros de vías férreas en Yucatán: 42 km de nueva construcción y 33 de rehabilitación. Incluye tres ramales: el Libramiento Ferroviario Hunucmá-Progreso, de 35.2 km; el Ramal Poxilá-Hunucmá, de 13.5 km; y el Ramal Poxilá-Mérida, de 18 km, que atraviesa el municipio de Umán y llega a la Ciudad Industrial de Mérida. Además, contempla cuatro terminales multimodales de carga en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún, con capacidad para 32.5 toneladas por eje.

La racionalidad del proyecto es conectar el Sureste mexicano con Progreso, el principal puerto de altura del Golfo de México en la región. Lo que hoy mueve camiones en carretera, a costos logísticos altos, en el futuro podría moverse en tren: productos agrícolas, materiales de construcción, manufacturas de los parques industriales de Mérida e hidrocarburos. El sistema completo generará más de 22 mil empleos directos en el Sureste.

Triplicar la puerta estatal al mundo

Paralela al tren, y dependiente de él para funcionar como un sistema logístico coherente, está la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, la inversión portuaria más grande que Yucatán haya visto en su historia moderna. La inversión total supera los 12 mil millones de pesos: 10 mil 200 del Gobierno federal, mil 500 del Gobierno estatal y el resto de la iniciativa privada.

El proyecto contempla un dragado de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos que ampliará el canal de navegación de 150 a 180 metros de ancho y lo llevará a una profundidad de 13.3 metros, frente a los 9.6 metros actuales. El material extraído se depositará para construir dos plataformas de 40 hectáreas cada una. En total, el puerto pasará de sus actuales 32-34 hectáreas de plataforma a más de 114 hectáreas, lo que significa que será triplicado, con un canal capaz de recibir embarcaciones significativamente más grandes. Las obras de construcción de las plataformas tienen horizonte de conclusión en agosto de 2028.

70 mil hogares prometidos

Una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Sheinbaum aterrizó en Yucatán con números contundentes. El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado a través de la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit, nació en el estado con una meta de 10 mil casas para el sexenio, pero esa cifra fue revisada al alza hasta 70 mil viviendas, según declaraciones recientes del gobernador Díaz Mena. Actualmente se encuentran más de 13 mil 800 viviendas en construcción con una inversión de 8 mil 275 millones de pesos, distribuidas en 22 municipios, con mayor actividad en Umán, Mérida, Kanasín, Progreso, Tizimín y Ticul.

Programas sociales en ocho de cada diez hogares

Los programas para el Bienestar del Gobierno federal alcanzan en Yucatán a 570 mil personas, cifra equivalente a más del 85 por ciento de los hogares del estado. Entre 2019 y 2024, el Gobierno federal destinó a Yucatán 55 mil 185 millones de pesos sólo en estos apoyos directos.

Los programas con mayor cobertura en el estado son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica. La administración incorporó además la Pensión Mujeres Bienestar para las de 60 a 64 años, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente universal, becas universitarias y el programa Mujeres Renacimiento, dirigido a 30 mil madres autónomas en situación de pobreza. Asimismo, el Banco del Bienestar cuenta con 91 sucursales nuevas en el estado, 49 de ellas en municipios que antes no tenían ninguna sucursal bancaria.

De la preparatoria técnica a la universidad gratuita

La agenda educativa federal en Yucatán suma hitos clave como el Cbtis 305 en Ciudad Caucel, con capacidad para 900 estudiantes y especialidades en robótica, inteligencia artificial y ciberseguridad, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, con 1,300 lugares y diez carreras gratuitas. Lo que la gira del fin de semana muestra es el avance de una apuesta federal de varios años en uno de los estados donde la llamada Cuarta Transformación ha encontrado un gobernador afín y un plan estatal, el Renacimiento Maya, que le da coherencia política al mapa de inversiones.

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JGH