Israel Vallarta queda absuelto de forma definitiva: tribunal confirma fallo a su favor en el caso Cassez

Israel Vallarta Cisneros refrendó su libertad luego de que un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia absolutoria dictada a su favor, con lo que se mantiene sin efectos la acusación que lo mantuvo casi 20 años en prisión preventiva.

El caso volvió a colocarse en el centro de la conversación pública debido a su relación con Florence Cassez, la ciudadana francesa detenida junto con Vallarta en 2005, en uno de los episodios judiciales y mediáticos más polémicos de México.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, que determinó por unanimidad que no existían elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta. De acuerdo con reportes periodísticos, la decisión dejó sin éxito el recurso presentado por la Fiscalía General de la República.

¿Por qué un tribunal confirmó la absolución de Israel Vallarta?

La Fiscalía General de la República había impugnado la sentencia absolutoria al argumentar que el secuestro es un delito grave y que las víctimas no podían quedar en estado de indefensión.

Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas disponibles no eran suficientes para sostener la responsabilidad penal de Vallarta Cisneros, quien había sido señalado por presuntamente encabezar la banda de “Los Zodiaco”.

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Con esta decisión, la justicia federal confirmó el fallo que permitió su salida del penal del Altiplano, luego de una reclusión que se extendió por casi dos décadas sin que recibiera sentencia condenatoria.

¿Quién es Israel Vallarta y por qué su caso fue tan polémico?

Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto a Florence Cassez, entonces su pareja. Ambos fueron presentados como presuntos integrantes de una banda de secuestradores, en un operativo transmitido por televisión que después fue señalado como un montaje.

La controversia creció cuando se dio a conocer que la detención real había ocurrido un día antes de la transmisión y que existían inconsistencias en la versión oficial. A partir de entonces, el caso se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema penal mexicano.

Cassez obtuvo su libertad en 2013, luego de que la Suprema Corte determinó violaciones a sus derechos durante el proceso. Vallarta, en cambio, permaneció en prisión preventiva durante casi 20 años, hasta que una jueza federal dictó sentencia absolutoria por falta de elementos para acreditar los delitos imputados.

El caso Cassez-Vallarta y su impacto político en México

El expediente también tuvo consecuencias políticas y diplomáticas. La detención de Cassez provocó tensiones entre México y Francia, mientras que en México reavivó el debate sobre el uso mediático de operativos policiacos y las violaciones al debido proceso.

Por unanimidad de votos, el Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la sentencia absolutoria de Israel Vallarta por los delitos que se le pretendían imponer luego de más de 20 años de prisión preventiva. Felicidades a toda la familia, a @MarySainz004 y a todas las personas que… pic.twitter.com/eDsC8E4PVZ — Laura Barranco 🇵🇸 (@LAURABARRANCO) June 18, 2026

La polémica alcanzó a exfuncionarios de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, entre ellos Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Este último fue detenido en 2021 por señalamientos de tortura relacionados con acusados del caso.

Con la confirmación de la absolución, Israel Vallarta cierra uno de los capítulos judiciales más largos y controvertidos del país, marcado por acusaciones graves, prisión preventiva prolongada, señalamientos de tortura y una resolución que finalmente ratificó la falta de pruebas suficientes en su contra.

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