Periodistas piden intervención de Delfina Gómez por presunta criminalización en Tenancingo

El colectivo “100 Periodistas por el Estado de México” pidió la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local ante presuntos actos de criminalización contra comunicadores de Tenancingo.

A través de un comunicado, la agrupación expresó su preocupación por los citatorios enviados a cuatro periodistas que participan en el espacio “La Madeja Política de Tenancingo”, luego de una denuncia promovida por la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco por presunta violencia digital.

El caso ocurre en medio de señalamientos contra la presidenta municipal, quien ha sido acusada públicamente de simular un autosecuestro. De acuerdo con el colectivo, la cobertura y comentarios periodísticos sobre ese hecho derivaron en una carpeta de investigación contra los comunicadores.

¿Qué denuncian periodistas del Estado de México?

El colectivo señaló que los comunicadores fueron requeridos ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Metepec, para rendir declaración.

Los periodistas citados son Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vásquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, quienes, según el comunicado, fueron señalados por comentarios difundidos en redes sociales y espacios informativos.

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La organización advirtió que la denuncia busca presentar el ejercicio periodístico como una conducta de violencia digital, pese a que los comunicadores habrían abordado temas de interés público relacionados con el desempeño de la administración municipal.

Colectivo acusa intento de inhibir la crítica pública

“100 Periodistas por el Estado de México” sostuvo que las críticas hacia servidores públicos deben analizarse bajo estándares de interés público, especialmente cuando se relacionan con presuntos actos de gobierno, uso de recursos, seguridad y desempeño institucional.

El colectivo también rechazó que se pretenda inhibir la opinión ciudadana o el trabajo periodístico mediante denuncias penales, al considerar que ello puede generar un precedente contra la libertad de expresión.

🔴Periodistas piden la intervención de la gobernadora Delfina Gómez, la Fiscalía del Edomex y el Congreso local ante presuntos actos de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo.



Se da en el contexto de una carpeta de investigación por presunta violencia digital… pic.twitter.com/iVw0Eu881G — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Piden garantizar libertad de expresión en Tenancingo

La agrupación hizo un llamado a las autoridades estatales y legislativas para evitar que se criminalice a quienes ejercen el periodismo o emiten opiniones sobre asuntos públicos.

Asimismo, pidió que se garantice la libertad de expresión en Tenancingo y que no se utilicen procedimientos legales para silenciar voces críticas.

El pronunciamiento solicita revisar el caso con apego a la ley y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre temas de interés público.

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