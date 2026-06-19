Morena pide suspender derechos partidarios de Nancy Nápoles tras señalamientos por presunto secuestro simulado

La dirigencia nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento que podría derivar en la suspensión de los derechos partidarios de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México.

La petición fue presentada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, luego de los señalamientos que enfrenta la alcaldesa por la presunta simulación de un secuestro. De acuerdo con el partido, el órgano interno analizará el caso y valorará la aplicación de medidas cautelares mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Morena informó que la CNHJ acordó abrir el proceso al considerar que las conductas atribuidas a Nápoles Pacheco podrían contravenir los principios, estatutos y compromisos éticos del movimiento.

¿Qué pidió Morena contra Nancy Nápoles?

La dirigencia nacional de Morena pidió que su órgano de justicia interna revise el caso de Nancy Nápoles y determine si procede la suspensión de sus derechos partidarios.

El partido señaló que el procedimiento deberá desarrollarse con apego al debido proceso, respeto a la presunción de inocencia y garantía de los derechos de las personas involucradas.

En su comunicado, Morena sostuvo que no habrá tolerancia frente a conductas que se aparten de los principios que dieron origen al movimiento, aunque aclaró que la resolución final dependerá de la CNHJ.

¿Qué señalamientos enfrenta la alcaldesa de Tenancingo?

Nancy Nápoles Pacheco enfrenta un proceso legal iniciado por la Fiscalía del Estado de México por presunta simulación de secuestro.

Tras conocerse la investigación, la presidenta municipal rechazó las acusaciones y aseguró que entregó todas las pruebas que le fueron solicitadas por las autoridades.

La alcaldesa afirmó que existe un propósito político para desacreditarla como persona, mujer y servidora pública. También pidió que no se construyan “chivos expiatorios” ni “falsos culpables”.

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¿Qué respondió Nancy Nápoles?

En un video publicado en sus redes sociales, Nápoles Pacheco denunció haber recibido un trato discriminatorio durante la investigación y acusó a autoridades de manipular la información que proporcionó para construir una narrativa en su contra.

También aseguró contar con elementos para señalar que la indagatoria estaría impulsada por funcionarios que operan en la región, presuntamente bajo instrucciones de la Secretaría General de Gobierno estatal.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



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La alcaldesa negó además que exista un desfalco en el municipio y pidió que las autoridades fiscalizadoras acrediten el estado de las finanzas locales.

Mientras avanza el procedimiento interno en Morena y la investigación ministerial, Nancy Nápoles reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables de los hechos.

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