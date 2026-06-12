FGR atrae carpeta de investigación sobre caso Roxana Guzmán, la periodista desaparecida en Veracruz

Este viernes en una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Lisbeth Jiménez, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

“El día de hoy se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión”, aseguró la Fiscal del Estado de Veracruz.

“Se hicieron todas las diligencias correspondientes: entrevistas, dictámenes respectivos y la búsqueda. Pero en la tarde de antier, nos notificaron la atracción por la Fiscalía Especializada de la FGR”, detalló la titular de la Fiscalía veracruzana.

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De acuerdo con lo que declaró la Fiscal de la entidad, que la FGR haya atraído el caso responde a “una facultad constitucional”. “Nosotros somos respetuosos en ese sentido. Son temas que atañen a la FGR, que ellos ejercen de manera autónoma”, explicó.

Precisamente este viernes 12 de junio, se cumplen 10 días de que Guzmán fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados que entraron a su domicilio de manera violenta. Desde ese día no se ha sabido nada de la comunicadora.

Hace unos días se reportó que un grupo de hombres, probablemente vinculados con el secuestro de Roxana Guzmán, fueron detenidos tras un operativo realizado en la región sur de Veracruz. No se ha especificado más sobre estas acciones.