Claudia Sheinbaum envía mensaje de felicitación por el Día del Padre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió este domingo 21 de junio un mensaje de felicitación con motivo del Día del Padre, en el que reconoció el papel que desempeñan millones de hombres en la formación y bienestar de sus familias.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal expresó su reconocimiento a los padres mexicanos por su dedicación, esfuerzo y compromiso diario, destacando su contribución tanto en el ámbito familiar como en la construcción del país.

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“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, escribió la presidenta.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

En su publicación, Sheinbaum también deseó que esta fecha especial estuviera marcada por la convivencia familiar, los abrazos y las muestras de afecto, enviando un mensaje de cercanía a los padres de todo el país.

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“Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño. ¡Feliz Día del Padre!”, agregó.

El mensaje fue difundido durante la jornada dominical en la que miles de familias mexicanas celebran el Día del Padre, una fecha dedicada a reconocer la labor, el amor y la responsabilidad de quienes desempeñan este rol dentro del hogar.