Presidenta Sheinbaum entrega tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda en Baja California

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició una gira de trabajo este viernes en Baja California; como parte de las actividades de esta agenda, la mandataria encabezó el inicio de la entrega de 36 mil tarjetas del Bienestar para mejoramiento de vivienda, además de otras acciones en beneficio del pueblo como la construcción del nuevo Hospital General, obras de electrificación, abastecimiento de agua potable y entrega de recursos para mejorar infraestructura educativa.

“Eso se llama Plan de Justicia de San Quintín, que ustedes más que nadie saben que las y los jornaleros agrícolas, muchos ya nacieron aquí, muchos vinieron de otros lados y vinieron acá porque a lo mejor no encontraban empleo ahí en donde nacieron, donde vivieron, donde está su familia y han venido para acá, y lo mejor que podemos hacer es mejorar su calidad de vida.

“Para eso está el gobierno, el gobierno está para dar bienestar, para eso está el Gobierno de México, para eso deben estar los gobiernos. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México, de eso se trata”, aseguró la jefa del Ejecutivo Federal.

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Sheinbaum Pardo entregó las primeras 4 mil tarjetas para mejoramiento de vivienda, éstas contarán con un monto de 40 mil pesos para que las familias puedan invertir en reparaciones o ampliaciones de sus casas. La meta es dar cobertura total a 36 mil familias que tienen casa propia en San Quintín.

“El Hospital General de San Quintín tendrá capacidad para 80 nuevas camas hospitalarias para brindar atención a todas y todos de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia; mientras que en educación se dieron recursos como parte del programa La Escuela Nuestra y anunció la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI)”, se especificó en un comunicado.

La Presidenta también informó que para el abastecimiento de agua potable se van a construir plantas desaladoras para garantizar el suministro de agua antes de finalizar su sexenio; también se realizarán obras de electrificación para ampliar la cobertura así como “un apoyo a niñas y niños de 0 a 4 años que van a tener su propia tarjeta de Bienestar”.