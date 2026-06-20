Claudia Sheinbaum entrega la Beca Rita Cetina en Tijuana y lanza llamado para reducir el uso de celulares entre niños

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado en Tijuana, Baja California, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina, programa dirigido a estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

Ante madres, padres de familia, docentes y alumnos, la mandataria federal destacó que el apoyo económico busca contribuir a los gastos que enfrentan las familias al inicio de cada ciclo escolar, particularmente en la compra de útiles, uniformes, calzado y materiales necesarios para la educación.

Sheinbaum explicó que el objetivo es garantizar que niñas y niños tengan mejores condiciones para asistir a la escuela, independientemente de su situación económica o social.

Señaló que el programa beneficiará a millones de estudiantes en todo el país y forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a apoyos educativos desde la educación básica hasta la universidad.

Asimismo, recordó que actualmente los alumnos de secundaria y preparatoria ya reciben becas universales y reiteró que la meta de su administración es extender progresivamente estos beneficios a los estudiantes universitarios.

Presidenta propone limitar el tiempo de uso de redes sociales

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo federal abrió una reflexión sobre el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre menores de edad.

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Tras dialogar con los estudiantes presentes, señaló que diversos estudios han advertido sobre los efectos negativos asociados al uso excesivo de pantallas, particularmente en temas relacionados con ansiedad, aislamiento y reducción de la convivencia social.

Por ello, planteó la necesidad de que las familias establezcan horarios para limitar el tiempo frente a dispositivos electrónicos y fomentar actividades recreativas fuera del entorno digital.

La presidenta también propuso impulsar el rescate de juegos tradicionales en las escuelas públicas, entre ellos las canicas, el trompo, el yoyó, la matatena, el resorte y otros que forman parte de la cultura popular mexicana.

Destaca la historia de México y el valor de las culturas originarias

En otro momento de su intervención, Sheinbaum invitó a las niñas y niños a sentirse orgullosos de la historia nacional y de las aportaciones de las civilizaciones originarias de México.

La mandataria destacó el legado de culturas como la maya y la olmeca, así como su contribución al desarrollo del conocimiento científico y matemático. También hizo referencia a episodios históricos como la Independencia, la intervención francesa y la participación de figuras como Benito Juárez y Margarita Maza en la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, subrayó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la vida pública del país y destacó el significado de que México tenga actualmente a una mujer al frente de la Presidencia de la República.

Llama a fortalecer los valores y el orgullo nacional

Al concluir su mensaje, la presidenta exhortó a las familias a promover valores como el amor a la familia, la solidaridad con los demás, el respeto por la naturaleza y el compromiso con el país.

Beca Rita Cetina. Tijuana, Baja California https://t.co/aGLK9zXbwU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

Frente a cientos de asistentes, Sheinbaum afirmó que México cuenta con una riqueza cultural, histórica y humana que debe ser motivo de orgullo para las nuevas generaciones, especialmente en ciudades como Tijuana, caracterizadas por recibir población de distintas regiones del país.

La entrega de la Beca Rita Cetina forma parte de la estrategia federal para fortalecer la permanencia escolar y reducir las desigualdades en el acceso a la educación pública en México.

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