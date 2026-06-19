Rosa Icela Rodríguez se reúne con embajador de EU para fortalecer cooperación migratoria entre México y Estados Unidos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó sobre una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en la que se abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral en materia migratoria.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que el encuentro se realizó junto con el canciller Roberto Velasco Álvarez, como parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la coordinación entre ambos gobiernos.

La funcionaria destacó que las conversaciones se desarrollaron bajo los principios de diálogo, cooperación y respeto mutuo, elementos que han sido reiterados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como la base de la relación con Estados Unidos.

Reafirman coordinación bilateral en temas estratégicos

La reunión ocurre en un contexto en el que la agenda migratoria continúa siendo uno de los principales asuntos de interés compartido entre México y Estados Unidos.

En la imagen difundida por Rodríguez Velázquez se observa a la funcionaria acompañada por el embajador estadounidense Ronald Johnson y por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, quienes participaron en el encuentro para revisar temas de interés común.

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Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados, el mensaje oficial subraya la intención de ambas naciones de continuar construyendo mecanismos de colaboración para atender los desafíos migratorios y fortalecer la comunicación institucional.

La migración sigue siendo prioridad en la relación bilateral

La coordinación entre México y Estados Unidos en materia migratoria ha cobrado especial relevancia ante el incremento de los flujos de personas en tránsito por territorio mexicano y los retos que implica la gestión ordenada y segura de la movilidad humana.

El Gobierno de México ha insistido en que la atención al fenómeno migratorio debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya cooperación regional, desarrollo económico y respeto a los derechos humanos.

En ese contexto, la reunión entre Rosa Icela Rodríguez, Ronald Johnson y Roberto Velasco representa una nueva señal de acercamiento entre ambos gobiernos para mantener abiertos los canales diplomáticos y avanzar en soluciones conjuntas a los desafíos compartidos.

Junto con el canciller @r_velascoa, nos reunimos con el embajador de #EEUU en #México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria. 🇲🇽 🇺🇸 @Claudiashein @SergioSalomonC @USAmbMex pic.twitter.com/Zri7ca5jHb — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 19, 2026

Gobierno de Sheinbaum apuesta por el diálogo con Washington

Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, las autoridades mexicanas han reiterado su disposición para trabajar de manera coordinada con Estados Unidos en temas prioritarios como migración, seguridad, desarrollo fronterizo y cooperación económica.

El encuentro reportado por la Secretaría de Gobernación se suma a una serie de reuniones bilaterales que buscan consolidar una relación basada en el entendimiento mutuo y la corresponsabilidad frente a los retos regionales.

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