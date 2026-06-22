Gobierno federal alista cambios en tramo del Tren Interoceánico en Salina Cruz tras descarrilamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal continúa con la elaboración del proyecto ejecutivo y la obtención de derechos de vía para modificar un tramo del Tren Interoceánico cercano a Salina Cruz, Oaxaca, donde existen curvas pronunciadas y pendientes que han sido señaladas como un punto de mayor riesgo operativo.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que los trabajos forman parte de la alternativa ferroviaria planteada tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

Sheinbaum señaló que la nueva ruta busca evitar la zona de curvas y pendientes, por lo que será necesario construir una vía alterna y alcanzar acuerdos con comunidades y propietarios de terrenos involucrados.

¿Qué cambios se harán en el Tren Interoceánico?

La presidenta indicó que el proyecto se encuentra en fase de planeación técnica y gestión territorial.

La modificación contempla una nueva vía que permita mejorar las condiciones de seguridad en el tramo cercano a Salina Cruz, especialmente en la zona donde se ubican las curvas más pronunciadas.

Noticia Destacada FGR concluye investigación del Tren Interoceánico: exceso de velocidad causó tragedia en Oaxaca

De acuerdo con estimaciones de especialistas ferroviarios, el ajuste podría requerir alrededor de 70 kilómetros de nuevas vías, además de cambios de uso de suelo y posibles adquisiciones de terrenos.

Tren de pasajeros podría reanudarse en 2027

Aunque la obra definitiva aún no está concluida, Sheinbaum afirmó que el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico podría operar nuevamente a principios de 2027.

La mandataria explicó que antes de esa fecha se aplicarán las recomendaciones de seguridad derivadas de las investigaciones y revisiones realizadas tras el accidente.

También señaló que los trabajos son revisados con la Agencia de Trenes y que continúan otras obras dentro del corredor ferroviario.

El Gobierno de México prevé que el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico opere formalmente a inicios de 2027, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que se proyecta una nueva vía en el tramo hacia Salina Cruz debido a curvas “muy pronunciadas”. pic.twitter.com/fYSYJIW9on — 𝘓𝘑𝘈.𝘔𝘟 ⚡️Noticias México (@SomosLJA) June 22, 2026

Gobierno busca mejorar seguridad en el corredor ferroviario

El Tren Interoceánico, también conocido como Tren Transístmico, forma parte de los proyectos estratégicos para conectar el Golfo de México con el Pacífico y fortalecer la actividad logística en el Istmo de Tehuantepec.

Con la modificación del tramo cercano a Salina Cruz, el Gobierno federal busca reducir riesgos operativos y garantizar mejores condiciones para el transporte de pasajeros y carga.

La presidenta insistió en que el proyecto avanza, aunque reconoció que todavía se requiere concluir la planeación técnica y asegurar los derechos de vía necesarios para ejecutar la nueva ruta.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO