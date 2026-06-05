Sheinbaum Pardo anuncia cambio de trazo en “Las Orejas de Conejo” tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el gobierno federal modificará el trazo del Tren Interoceánico en la zona conocida como “Las Orejas de Conejo”, punto donde el 28 de diciembre de 2025 se registró un descarrilamiento que obligó a suspender el servicio de pasajeros por razones de seguridad.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el cambio busca evitar curvas pronunciadas y dar mayor seguridad a la operación ferroviaria. Señaló que la decisión forma parte de las acciones de revisión y mejora que se realizan tras el accidente.

Sheinbaum también afirmó que las familias afectadas recibieron apoyo y que se concretó una reparación integral del daño. La presidenta aseguró que el gobierno ha dado seguimiento al caso y que el reinicio de operaciones dependerá de las recomendaciones técnicas correspondientes.

¿Por qué cambiarán el trazo en “Las Orejas de Conejo”?

La presidenta explicó que el objetivo del cambio es corregir una zona de curvas cerradas en el tramo del Tren Interoceánico, con el fin de reducir riesgos operativos y reforzar las condiciones de seguridad.

De acuerdo con Sheinbaum, la zona será intervenida para que el tren cuente con un trayecto más seguro. Aunque no detalló una fecha precisa para el inicio de los trabajos, indicó que en dos o tres semanas podrían darse a conocer nuevos detalles sobre el calendario de operación del tren de pasajeros.

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La mandataria reiteró que la suspensión del servicio se realizó como medida preventiva después del descarrilamiento, mientras se revisan las condiciones técnicas de la vía y se determinan las acciones necesarias.

¿Cuándo volverá a operar el Tren Interoceánico de pasajeros?

Sheinbaum informó que la empresa alemana TÜV Rheinland entregará la próxima semana sus recomendaciones sobre la operación y seguridad del Tren Interoceánico.

Anunció la presidenta Sheinbaum cambiará la ruta del Tren Interoceánico tras accidente fatal en Oaxacahttps://t.co/zOhZuWytf6 — Revista Guinda (@revistaguinda) June 5, 2026

Una vez que se reciban esos resultados, el gobierno federal iniciará los trabajos de mejora operativa y, en caso de ser necesario, la rehabilitación de algunos tramos del corredor ferroviario.

La presidenta sostuvo que será hasta contar con ese diagnóstico cuando se definan con mayor claridad los pasos para reanudar el servicio de pasajeros. Por ahora, el gobierno mantiene la prioridad en garantizar que la operación del tren se realice bajo condiciones seguras y con las correcciones necesarias tras el accidente ocurrido a finales de 2025.

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