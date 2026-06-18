Presidenta Sheinbaum responde a Trump: “El Estado mexicano existe” y defiende avances contra el crimen organizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia volvió a afirmar que México está controlado por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria mexicana consideró que no es conveniente reaccionar a cada comentario del mandatario estadounidense y sostuvo que lo más importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

“Trump tiene su propia forma de comunicar”, señaló Sheinbaum, al tiempo que insistió en que los resultados de su gobierno son visibles para la ciudadanía.

“El Estado mexicano existe”, afirma la presidenta

La titular del Ejecutivo federal aseguró que las afirmaciones del presidente estadounidense no corresponden a la realidad y atribuyó esos comentarios a una falta de información sobre la situación actual del país.

Sheinbaum recordó que ha abordado este tema directamente con Trump y reiteró que las instituciones mexicanas mantienen su capacidad operativa y de respuesta frente a la delincuencia organizada.

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En ese contexto, destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y puso como ejemplo la labor del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Gobierno presume resultados en seguridad

La presidenta sostuvo que la estrategia de seguridad ha permitido avances importantes en distintos indicadores delictivos. Entre ellos, destacó la reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos registrada desde el inicio de su administración.

Asimismo, aseguró que las acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad han contribuido a disminuir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente de fentanilo.

La mandataria también hizo referencia a los operativos contra grupos criminales y afirmó que el Estado mexicano continúa enfrentando a las organizaciones delictivas mediante acciones permanentes de inteligencia, investigación y despliegue territorial.

Declaraciones ocurren en medio de tensiones bilaterales

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un momento de alta sensibilidad en la relación entre México y Estados Unidos, marcada por diferencias en temas de seguridad, migración y comercio.

#MañaneraDelPueblo. “Está mal informado” el presidente #DonaldTrump.

En México “hay Estado para enfrentar a la delincuencia organizada”. pic.twitter.com/gyXU9h2uw2 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 18, 2026

Además, ocurren después de que autoridades estadounidenses hicieran públicos señalamientos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Pese a este escenario, la presidenta insistió en que México mantiene instituciones sólidas y que los resultados en materia de seguridad respaldan la estrategia implementada por su administración. Según afirmó, el objetivo es continuar fortaleciendo las capacidades del Estado para garantizar la paz y la seguridad en todo el país.

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