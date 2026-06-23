Morena cierra la puerta al nepotismo: Citlalli Hernández advierte que Félix Salgado no tendrá excepciones rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena reiteró que los lineamientos internos contra el nepotismo se aplicarán sin distinciones durante el proceso de selección de perfiles que buscarán las gubernaturas en las elecciones de 2027.

Durante la segunda jornada de registros para las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, sostuvo que ningún aspirante recibirá un trato preferencial, incluso si se trata de figuras históricas o con amplia trayectoria dentro del movimiento.

Morena ratifica reglas internas para la elección de candidatos

La dirigente explicó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la obligación de verificar que todos los participantes cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos partidistas. En ese sentido, enfatizó que las normas aprobadas por Morena deberán respetarse en todos los casos.

Hernández destacó que el partido busca brindar certeza jurídica y política a los aspirantes que participan en el proceso interno, por lo que descartó cualquier excepción relacionada con vínculos familiares o intereses particulares.

Las declaraciones se producen en medio de la expectativa generada por la posible inscripción de Félix Salgado Macedonio, quien recientemente solicitó licencia a su escaño en el Senado y ha manifestado interés en participar en el proceso para Guerrero.

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El caso de Félix Salgado, bajo la lupa

La dirigencia morenista recordó que las reformas internas aprobadas en 2025 establecen restricciones para evitar que familiares directos de gobernantes en funciones accedan de manera inmediata a candidaturas de elección popular.

En el caso de Salgado Macedonio, la situación ha generado debate debido a que es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Citlalli Hernández señaló que el senador con licencia conserva el derecho de registrarse como cualquier militante; sin embargo, aclaró que la Comisión Nacional de Elecciones será la instancia encargada de revisar y validar el cumplimiento de los criterios establecidos por el partido.

Morena busca evitar controversias rumbo a 2027

La dirigente también reveló que existe comunicación permanente entre la dirigencia nacional y Félix Salgado para evitar interpretaciones o escenarios que pudieran generar controversias políticas.

Asimismo, sostuvo que Morena, junto con sus aliados electorales, mantiene acuerdos para impedir que algún militante intente competir por otra fuerza política con el propósito de evadir las restricciones internas relacionadas con el nepotismo.

Las definiciones que adopte el partido en las próximas semanas serán clave para la conformación de las candidaturas en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, un proceso que Morena busca enfrentar con reglas homogéneas y bajo el compromiso público impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de evitar la herencia de cargos públicos entre familiares.

🗳️ Ante la incertidumbre sobre si el senador Félix Salgado Macedonio buscará registrarse para contender por la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que se aplicarán de manera… pic.twitter.com/dLTp1pqp8Q — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Nepotismo, uno de los ejes del debate político rumbo a 2027

La discusión sobre el nepotismo se ha convertido en uno de los temas centrales dentro del oficialismo de cara a los próximos comicios. Morena ha insistido en que la selección de candidaturas deberá apegarse a principios de transparencia y equidad, mientras que diversos liderazgos estatales observan con atención las decisiones que tome la Comisión Nacional de Elecciones.

Con ello, el partido busca enviar una señal de congruencia respecto a su compromiso de impedir que los cargos de elección popular sean heredados entre familiares, una postura que marcará buena parte de la competencia interna rumbo a las elecciones de 2027.

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