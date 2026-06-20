Golpe al turismo: Apagón masivo de la CFE paraliza comercios en la Quinta Avenida en Playa del Carmen

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin el suministro de energía eléctrica al sector comercial de la Quinta Avenida de esta ciudad durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. “Nos están matando con estas altas temperaturas, aunado a las pérdidas económicas”, comentaron los comerciantes afectados.

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El comerciante Tulio Pérez Mendoza señaló que hace apenas tres días ocurrió un incidente similar. “Se presentó otro apagón y dejó al sector comercial sin luz. Esto ya es constante; es una muestra de que la infraestructura eléctrica se está colapsando por la falta de inversión y mantenimiento de las redes”, detalló, al tiempo que lamentó que en las oficinas locales de la paraestatal no exista un responsable que rinda cuentas ante las afectaciones.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, el ingeniero Ramón Cárdenas González, reconoció que el crecimiento urbano de Playa del Carmen ha rebasado por completo la capacidad de la CFE, sumado a que la empresa no ha invertido en infraestructura ni en el mantenimiento de sus redes, las cuales calificó como obsoletas.

“Esto es preocupante porque al quedarse sin el suministro eléctrico, los restaurantes, los pequeños hoteles, comercios y oficinas paralizan todo tipo de operaciones. Esto golpea directamente al destino, porque el turismo también resulta afectado y se lleva una amarga decepción de regreso a su país”, refirió el líder empresarial, haciendo un llamado enérgico al Gobierno Federal para optimizar la red en una entidad que depende económicamente de esta actividad.

Asimismo, el comerciante José Luis Alarcón denunció las elevadas tarifas que pagan a la CFE a cambio de un servicio deficiente que se ha agudizado en toda la geografía de la ciudad durante los últimos años. Indicó que, además de frenarse las ventas y los trámites en línea, el sector restaurantero enfrenta graves pérdidas económicas por la falta de refrigeración de productos alimenticios perecederos ante el intenso calor.

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JGH