¡Se salvan de milagro! Familia beliceña sobrevive a fuerte accidente automovilístico en la carretera federal 184

El tramo de la carretera federal 184, José María Morelos-Polyuc, fue escenario de un aparatoso accidente la tarde de este martes, y en ello, una familia de origen beliceño se salvó de milagro.

Poco después de las 4 de la tarde se reportó la salida y volcadura de un vehículo tipo sedán, de color blanco, a la altura del kilómetro 154, en la curva conocida como “El Ceibo”.

Conductores que pasaban en ese momento en el lugar, comentaron que el operador del automóvil se vio que tomó la curva a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica. El vehículo terminó dando una voltereta para luego terminar de nuevo sobre sus llantas

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Pero, al parecer el operador volvió a incorporarse a la carretera, pero ya no avanzó y quedó ya a la orilla de la carretera.

Al lugar acudieron rescatistas del Cuerpo de Bomberos, quienes valoraron a los cuatro integrantes de la familia beliceña que viajaban en el automóvil.

Milagrosamente, los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. Los afectados señalaron, en inglés, que llevaban puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que habría contribuido a evitar que salieran lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes del percance.