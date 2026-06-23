Claudia Sheinbaum endurece postura contra el nepotismo y frena herencia de cargos públicos en procesos electorales de Morena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo al nepotismo en la vida política del país y subrayó que los cargos de elección popular no deben ser heredados a familiares, incluso cuando exista respaldo ciudadano.

“No estoy de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular… propuse que en la Constitución quedara establecido que no puede haber sucesión directa entre familiares hasta el cuarto nivel”, afirmó durante la conferencia matutina del martes 23 de junio.

La mandataria recordó que la iniciativa que impulsa esta restricción ya fue incorporada en el marco legal, aunque su aplicación quedó establecida hasta el proceso electoral de 2030.

Asimismo, señaló que el movimiento de la Cuarta Transformación adoptó este principio ético rumbo a las elecciones de 2027, como parte de las reglas internas de participación política.

Noticia Destacada Morena inicia registro de aspirantes a coordinaciones estatales rumbo a nueva etapa territorial

Debate interno en Morena por aspirantes con vínculos familiares

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en el contexto del registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, proceso interno en el que participan militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 17 entidades del país.

El registro se llevó a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Sin embargo, el proceso ha generado debate debido a posibles aspiraciones de perfiles con vínculos familiares en el poder.

Entre ellos se menciona a Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal; y Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

#MañaneraDelPueblo. Subraya @Claudiashein que no está de acuerdo que un familiar herede el cargo de su pariente directo, aun cuando sea por elección. Explica que hasta el cuarto nivel de parentesco se permite. pic.twitter.com/4Trx2RBhTR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 23, 2026

Discusión sobre reglas internas rumbo a 2027

Aunque algunos de estos perfiles no enfrentan impedimentos legales inmediatos, su eventual participación ha reavivado el debate sobre la aplicación efectiva del principio contra el nepotismo dentro del movimiento oficialista y sus aliados políticos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO