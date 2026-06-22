Morena inicia registro de aspirantes a coordinaciones estatales rumbo a nueva etapa territorial

Morena inició el registro de aspirantes a la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, un proceso interno con el que el partido busca reforzar su estructura territorial en las entidades del país, en alianza con el PT y el Partido Verde.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que este mecanismo forma parte de una estrategia para fortalecer la organización del movimiento y mantener la unidad en torno al proyecto de transformación.

La dirigente destacó que el proceso fue diseñado por la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlali Hernández Mora, con el objetivo de ordenar los registros y garantizar que quienes participen cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Morena arranca registro de aspirantes a coordinaciones estatales

Ariadna Montiel explicó que el registro comenzará de manera progresiva en las entidades federativas y que durante la semana se recibirán las solicitudes de quienes buscan participar en este proceso político.

La presidenta nacional de Morena sostuvo que el objetivo central es consolidar el trabajo territorial y organizativo del partido, además de reforzar la defensa del proyecto político que encabeza el movimiento a nivel nacional.

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Montiel también reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Elecciones y aseguró que el proceso busca fortalecer la unidad interna entre Morena y sus partidos aliados.

Citlali Hernández defiende proceso por encuesta

Citlali Hernández informó que el registro podrá realizarse de manera presencial o virtual, aunque aclaró que se trata de una solicitud formal que todavía deberá ser revisada por las dirigencias y órganos correspondientes.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señaló que Morena, PT y PVEM definirán posteriormente qué aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en sus convocatorias.

Además, defendió que el proceso interno se realizará mediante un método democrático que contempla encuestas, con el argumento de que las decisiones no quedarán en manos de cúpulas partidistas, cuotas o acuerdos personales.

🔴 CONFERENCIA DE PRENSA



Sigue en vivo la conferencia de prensa previa a los registros de las y los aspirantes a Coordinadores de la Defensa de la Transformación desde la CDMX.



⏰ Hoy, 22 de junio, 10:30 hrs.



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Morena busca evitar conflictos internos

Hernández pidió a quienes se registren asumir las reglas de la convocatoria y orientar sus actividades hacia el trabajo territorial, en lugar de alimentar disputas internas.

La dirigente señaló que los aspirantes deberán salir al territorio para acompañar tareas organizativas, participar en asambleas y difundir los logros de la transformación.

Con este proceso, Morena, PT y PVEM buscan ordenar la competencia interna y mantener presencia política en los estados, en una etapa que el partido considera clave para reforzar su estructura nacional.

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