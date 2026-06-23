Pemex y Petrobras firman acuerdo estratégico para explorar petróleo en México y fortalecer producción en el Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras formalizaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de establecer un marco de cooperación estratégica y técnica para el desarrollo conjunto de proyectos en la industria de los hidrocarburos.

El acuerdo contempla la evaluación, desarrollo y posible ejecución de iniciativas en exploración, producción y procesos industriales, así como el intercambio de experiencias en materia regulatoria e institucional dentro del sector energético.

Cooperación en exploración petrolera en el Golfo de México

De acuerdo con Petrobras, la alianza abre la posibilidad de fortalecer su participación como socio estratégico de Pemex en proyectos de exploración y producción en México, particularmente en el Golfo de México.

Entre los objetivos destacan el incremento de producción en campos maduros, la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, así como el desarrollo de oportunidades en áreas con potencial presal.

El plan también incluye el reprocesamiento sísmico, la optimización de activos existentes y el uso de tecnologías avanzadas para la detección de nuevos yacimientos.

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Refinación, petroquímica y transición energética

En el ámbito industrial, el acuerdo prevé cooperación en refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas, además de proyectos vinculados a eficiencia energética, reducción de emisiones y captura de carbono.

También se contempla el desarrollo de combustibles con menor intensidad de carbono y el intercambio de mejores prácticas en seguridad industrial, confiabilidad operativa y protección ambiental.

Pemex busca fortalecer capacidades técnicas

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacó que el acuerdo abre oportunidades de cooperación para ambas empresas y sus países, al establecer una plataforma de colaboración técnica para proyectos integrales en exploración, extracción y procesos industriales.

🇲🇽🤝🇧🇷 ¡Pemex y @petrobras fortalecen la cooperación internacional y energética!

En representación de México y Petróleos Mexicanos, nuestro Director General, Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó junto a Magda Chambriard, Presidenta de Petrobras, un Memorando de Entendimiento para… pic.twitter.com/3gE4RJ4qLd — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

El memorando tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación, aunque no implica compromisos de inversión ni la creación de una sociedad o empresa conjunta. Las iniciativas futuras dependerán de estudios de viabilidad y aprobaciones regulatorias correspondientes.

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