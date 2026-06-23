Presidenta Sheinbaum confirma reuniones privadas con madres buscadoras y víctimas, pero rechaza hacerlas públicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que mantiene reuniones privadas con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, aunque subrayó que estos encuentros no se difunden públicamente porque forman parte de una atención directa a las víctimas.

Durante la conferencia matutina conocida como “Mañanera del Pueblo”, la mandataria fue cuestionada sobre la frecuencia y forma en que recibe a colectivos de búsqueda, en medio de críticas sobre la visibilidad de estos encuentros.

Sheinbaum respondió que sí atiende personalmente casos relacionados con desapariciones y situaciones de violencia, pero precisó que no considera adecuado convertirlos en actos mediáticos.

Atención directa fuera del foco público

La presidenta explicó que estas reuniones se realizan tanto en Palacio Nacional como durante sus giras por el país, donde también escucha a víctimas de violencia sexual y de género. En algunos casos, indicó, proporciona su número telefónico personal para mantener comunicación directa.

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No obstante, reiteró que estas acciones se manejan de forma discreta, ya que forman parte de una atención individualizada y no de eventos públicos.

Asimismo, señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es la encargada de atender de manera institucional a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo las reuniones de carácter colectivo.

Caso Ayotzinapa y acompañamiento a familias

Sheinbaum también mencionó que mantiene encuentros periódicos con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con el objetivo de dar seguimiento a los avances en las investigaciones del caso.

Aclaración sobre la polémica del “pato Merlín”

En otro tema, la presidenta aclaró la invitación realizada al llamado “pato Merlín”, señalando que se trató de un evento relacionado con actividades del Mundial 2026.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el equipo de la @SEGOB_mx y @Busqueda_MX se reúnen cada 15 días con colectivos de madres buscadoras, además de que ella personalmente da seguimiento a algunos casos y atiende en territorio a quienes se le acercan durante… pic.twitter.com/VrQVoARnAK — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 23, 2026

Añadió que, independientemente de la situación, su gobierno brindará apoyo a la familia involucrada, al considerar que atraviesan diversas necesidades.

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