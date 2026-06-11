Madres buscadoras marchan con la CNTE rumbo al Estadio CDMX durante inauguración del Mundial 2026

Madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas se sumaron este jueves 11 de junio a la movilización convocada por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con rumbo al Estadio CDMX, en medio de la inauguración del Mundial 2026.

La protesta inició desde la Central del Sur Taxqueña, donde maestros de la CNTE se congregaron desde las 8:00 horas como parte de su plan de manifestaciones durante la apertura de la Copa del Mundo.

En ese punto también se reunieron madres buscadoras, quienes aprovecharon la atención nacional e internacional del evento deportivo para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

¿Por qué marcharon madres buscadoras rumbo al Estadio CDMX?

Las madres buscadoras participaron en la movilización para exigir atención a los casos de personas desaparecidas y mantener en la agenda pública una crisis que afecta a miles de familias en el país.

Su presencia en la jornada de protestas coloca un contraste frente al inicio del Mundial 2026, ya que mientras la Ciudad de México recibe a aficionados y delegaciones internacionales, colectivos de búsqueda buscan recordar que la desaparición de personas sigue como uno de los temas más sensibles del país.

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La movilización también reunió a integrantes de la CNTE, que mantienen demandas laborales y de pensiones, así como acciones de presión en distintos puntos de la capital.

¿Dónde inició la marcha de la CNTE y colectivos?

La concentración comenzó en la Central del Sur Taxqueña. Después de varios minutos, los manifestantes iniciaron el avance hacia el Estadio CDMX, antes Estadio Azteca, donde se realiza la inauguración del Mundial 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo para impedir que la marcha llegara al recinto. Desde temprana hora, policías con escudos antidisturbios y extintores fueron colocados en Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Además, se instalaron dovelas de concreto y vehículos oficiales para contener el paso de los manifestantes hacia la zona del estadio.

¿Qué otras movilizaciones tiene previstas la CNTE este 11 de junio?

Además de la marcha desde Taxqueña, la CNTE anunció una manifestación a las 11:30 horas en el Ángel de la Independencia y una asamblea a las 20:00 horas en su campamento del Centro Histórico.

#PrecauciónVial | Avanzan manifestantes en Calz. de Tlalpan a la altura de la Estación del Tren Ligero Xotepingo en dirección al Sur. #AlternativaVial Canal de Miramontes y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/x9PtLwdMJK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Estas acciones forman parte de la jornada de movilización del magisterio disidente durante el arranque del Mundial 2026.

La protesta ocurre mientras el Gobierno federal mantiene mesas de diálogo con la CNTE y autoridades capitalinas refuerzan la seguridad en vialidades estratégicas del sur de la Ciudad de México.

La presencia de madres buscadoras y colectivos agregó un componente social a la jornada, al llevar al entorno mundialista una demanda que busca justicia, búsqueda efectiva y atención institucional para las familias de personas desaparecidas.

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