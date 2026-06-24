No hay reporte de mexicanos afectados tras Terremoto de 7.1 en Venezuela: SRE

El sismo que afectó hoy a Venezuela con epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo, causó daños severos en infraestructuras de la región central y en Caracas, lo que llevó al gobierno venezolano a declarar el estado de emergencia nacional, generando pánico en la ciudadanía y preocupación a nivel internacional.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó por medio de sus canales oficiales que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos mexicanos que se hayan visto afectados tras el terremoto que sacudió a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026.

Ante el sismo de magnitud 7.1 registrado hoy en Venezuela, la @SRE_mx expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados.



Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. Nuestra… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 24, 2026

La dependencia informó que la embajada mexicana en el país permanece atenta al desarrollo de la situación. Aunado a esto, se informó que los mexicanos que se encuentren en Venezuela y requieran asistencia o protección consular pueden acceder al número de emergencias: +58 412 2524675.

México brindará apoyo a Venezuela, tras terremoto

Por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó la noche del miércoles 24 de junio de 2026 que el Gobierno de México ha ofrecido formalmente a Venezuela todo el apoyo y la solidaridad que requiera para hacer frente al sismo que afectó al país.

A través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, el canciller mexicano enfatizó el lazo histórico entre ambos países y aseguró que el país está listo para cooperar en las tareas de asistencia tras el sismo de 7.1 que causó el colapso de infraestructuras y cortes masivos de servicios.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

"Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles" escribió el titular por medio de sus redes sociales.

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