Embajada de México en Venezuela suspende trámites y atención al público; estas son las fechas clave

La Embajada de México en Venezuela informó que suspenderá temporalmente la atención al público debido al proceso de traslado de sus oficinas a una nueva sede diplomática.

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales, la representación mexicana precisó que la interrupción de actividades comenzó el 22 de junio y permanecerá vigente hasta el próximo 5 de julio de 2026.

La medida impactará los servicios presenciales que habitualmente brinda la embajada a ciudadanos mexicanos y venezolanos que realizan diversos trámites consulares y gestiones administrativas.

¿Cuándo reanudará actividades la Embajada de México?

De acuerdo con la información oficial, las actividades y la atención al público se restablecerán de manera normal a partir del 6 de julio de 2026, una vez concluido el proceso de mudanza y adecuación de las nuevas instalaciones.

La sede diplomática agradeció la comprensión de los usuarios durante este periodo de transición y recomendó tomar previsiones para evitar contratiempos en la realización de trámites.

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Cambio de sede busca fortalecer la atención diplomática

Aunque la embajada no detalló las características de las nuevas instalaciones, el traslado forma parte de un proceso de reorganización operativa que permitirá continuar con las funciones diplomáticas y consulares de México en territorio venezolano.

La representación mexicana mantiene una labor relevante para la comunidad de connacionales que reside en Venezuela, así como para ciudadanos venezolanos que requieren servicios relacionados con documentación, protección consular, visas y otros procedimientos.

Recomiendan anticipar trámites pendientes

Ante la suspensión temporal de actividades, la Embajada de México exhortó a los usuarios a considerar los plazos establecidos y programar sus gestiones una vez que se restablezca la atención presencial.

📢 AVISO IMPORTANTE



Con motivo del traslado de nuestras oficinas a una nueva sede, la Embajada de México en Venezuela suspenderá temporalmente la atención al público del 22 de junio al 5 de julio de 2026



Las actividades se reanudarán el 6 de julio 🇲🇽



Agradecemos su comprensión — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) June 22, 2026

El anuncio cobra relevancia para quienes tenían previsto realizar trámites durante las próximas semanas, ya que deberán esperar hasta la reapertura oficial programada para el 6 de julio.

Con este cambio de sede, la representación diplomática mexicana busca continuar ofreciendo servicios en condiciones adecuadas para atender la demanda de la comunidad mexicana y venezolana.

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