Yucatán no está libre de sismos: la UNAM explica el papel de la Falla de Ticul

Durante décadas, los yucatecos crecieron con la idea de vivir en uno de los territorios más seguros del país frente a los terremotos. Mientras los habitantes de la costa del Pacífico aprendían a convivir con alarmas sísmicas, simulacros y protocolos de evacuación, en la Península de Yucatán los temblores parecían formar parte de una realidad distante.

Sin embargo, las últimas 48 horas cambiaron esa percepción. La madrugada de este martes 9 de junio, a las 04:19 horas, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 3.6 con epicentro en Chapab, a 11 kilómetros al norte de Ticul y a una profundidad de apenas cinco kilómetros. Aunque el movimiento pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de la población y no dejó daños ni personas lesionadas, confirmó que la actividad sísmica en el Sur del estado continúa bajo vigilancia.

El movimiento ocurrió apenas horas después de una inédita jornada para Yucatán. La mañana del lunes se registró un sismo de magnitud 4.2 en la misma zona de Chapab, asociado con la región de influencia de la llamada Falla de Ticul. Más tarde, otro fenómeno geológico ocurrido frente a las costas de Cuba propagó ondas sísmicas que fueron percibidas en diversos municipios de la entidad y provocaron evacuaciones preventivas en oficinas gubernamentales, hospitales y edificios privados.

Más de 2 mil 500 personas fueron desalojadas temporalmente como medida preventiva. A pesar de la alarma, las autoridades estatales confirmaron saldo blanco, sin daños estructurales ni personas lesionadas.

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La experiencia dejó una pregunta que se repitió en redes sociales, grupos vecinales y conversaciones cotidianas: ¿por qué está temblando en Yucatán?

Una región estable, pero no inmóvil

México forma parte de una de las regiones tectónicas más activas del planeta. Sin embargo, la Península de Yucatán posee características muy distintas a las del Pacífico mexicano.

La región se encuentra asentada sobre la Placa Norteamericana y lejos de las zonas de subducción donde se originan los terremotos más destructivos del país. Precisamente por ello, Yucatán, Campeche y Quintana Roo han figurado históricamente entre las entidades con menor actividad sísmica.

Pero baja actividad no significa ausencia total de movimientos. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han explicado que el Sur de Yucatán está influenciado por antiguas estructuras geológicas capaces de liberar tensión acumulada mediante pequeños reajustes tectónicos. Entre ellas destaca la Falla de Ticul, considerada la más importante de la península.

La doctora Juana Elia Escobar Sánchez, responsable del Laboratorio de Geología de la ENES-UNAM en Mérida, ha señalado que esta estructura se extiende aproximadamente 130 kilómetros y constituye la principal zona de deformación tectónica de la región. Aunque no genera terremotos devastadores como los observados en otros estados del país, sí puede originar movimientos moderados como los registrados recientemente.

Localidades como Ticul, Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Chapab forman parte del área de influencia de esta falla geológica.

Una actividad que comienza a llamar la atención

Lo ocurrido esta semana no es un hecho aislado. Desde finales del 2025 se han reportado diversos movimientos asociados con la región de la Falla de Ticul. Incluso se registró un enjambre sísmico durante diciembre pasado, fenómeno caracterizado por una serie de temblores de magnitudes similares que ocurren en un mismo sector geológico.

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A ello se suman los eventos de marzo, mayo y los dos registrados en junio. Con esto, Yucatán acumula al menos siete sismos durante el 2026, una cifra poco habitual para una entidad donde históricamente podían transcurrir años sin movimientos perceptibles.

De acuerdo con registros históricos difundidos por especialistas y el Servicio Sismológico Nacional, la actividad sísmica en la península ha sido limitada. Entre 1900 y 2025 se documentaron decenas de eventos instrumentales en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la mayoría de baja magnitud.

Los expertos coinciden en que los movimientos recientes no representan evidencia de un terremoto mayor en formación. El director del Servicio Sismológico Nacional, Arturo Iglesias Mendoza, ha señalado que estos fenómenos corresponden a un enjambre sísmico y no a réplicas de un evento principal, por lo que su comportamiento resulta difícil de predecir.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Otra de las interrogantes más frecuentes tras el temblor percibido el lunes fue la ausencia de alertas en teléfonos celulares.

La Coordinación Estatal de Protección Civil explicó que el sistema nacional de alertamiento no se activó porque el movimiento principal que generó percepción en la entidad tuvo su origen frente a las costas de Cuba y no representaba un riesgo significativo para la población mexicana.

Al encontrarse fuera de los parámetros de cercanía e intensidad establecidos para la activación del sistema, no se emitió ninguna notificación preventiva.

El verdadero reto: prepararse

Si algo dejaron en evidencia los recientes sismos fue la escasa cultura de prevención que existe en buena parte de la población yucateca.

A diferencia de otras entidades donde las familias cuentan con protocolos definidos, rutas de evacuación y mochilas de emergencia, en Yucatán muchas personas enfrentaron los movimientos sin saber exactamente cómo actuar.

Ante este escenario, el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja junto con el Servicio Sismológico Nacional en la actualización de protocolos y estrategias de capacitación ciudadana.

El objetivo será incorporar al estado en los programas permanentes de preparación ante fenómenos sísmicos, aun cuando el riesgo siga considerándose bajo.

Las autoridades insisten en que no existe motivo para la alarma. No obstante, los acontecimientos de los últimos días demostraron que incluso una región considerada geológicamente estable puede experimentar movimientos inesperados.

La tierra bajo Yucatán sigue siendo una de las más tranquilas del país. Pero después de los recientes temblores, pocos dudan ya de que también puede moverse.