Sheinbaum Pardo sale en defensa de Alicia Bárcena y rechaza críticas personales contra la titular de Semarnat

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó un respaldo absoluto a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, ante las críticas que ha enfrentado en las últimas semanas por diversas decisiones relacionadas con temas ambientales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre una manifestación realizada por habitantes de Chimalhuacán frente a las oficinas de la Semarnat, donde solicitaron una reunión con Bárcena para abordar inconformidades relacionadas con la declaratoria de una zona protegida que, según los manifestantes, afectó tierras de su comunidad.

En respuesta, Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una política permanente de diálogo con todos los grupos sociales, independientemente de que sus demandas resulten procedentes o no.

Sheinbaum respalda a Alicia Bárcena ante cuestionamientos

La presidenta aprovechó el tema para pronunciarse sobre los señalamientos dirigidos contra la titular de Semarnat y consideró injustas algunas de las críticas personales que se han realizado en su contra.

Sheinbaum reconoció que toda autoridad pública está sujeta al escrutinio ciudadano y a la crítica, e incluso admitió que pueden existir errores o desacuerdos en determinadas decisiones gubernamentales. Sin embargo, consideró que los cuestionamientos deben centrarse en la gestión pública y no en ataques personales.

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La mandataria calificó a Alicia Bárcena como una funcionaria con una amplia trayectoria nacional e internacional en materia ambiental y destacó su compromiso con México.

Manifestantes de Chimalhuacán buscan diálogo con Semarnat

Sobre la protesta realizada frente a las instalaciones de la dependencia federal, Sheinbaum explicó que los manifestantes solicitaron una reunión con la secretaria para exponer sus argumentos respecto a la protección de un área natural.

Indicó que Bárcena no se encontraba en ese momento en las oficinas, pero aseguró que se planteó la posibilidad de realizar un encuentro posterior para escuchar las inquietudes de los inconformes.

#MañaneraDelPueblo. “Alicia Bárcena es un orgullo de México”, sentencia la presidenta @Claudiashein al cuestionar la campaña en contra de la titular de @SEMARNAT_mx pic.twitter.com/vKrqsoewmO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 24, 2026

Gobierno mantiene apertura al diálogo

La presidenta reiteró que una de las características de su administración es mantener abiertas las vías de comunicación con organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos que buscan plantear demandas o inconformidades.

Sheinbaum sostuvo que el diálogo seguirá siendo la herramienta principal para atender conflictos relacionados con proyectos ambientales, ordenamiento territorial y protección de recursos naturales.

Finalmente, insistió en que Alicia Bárcena cuenta con todo el respaldo del Gobierno federal y la definió como una de las figuras más reconocidas del país en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, al destacar que su trayectoria representa un orgullo para México.

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