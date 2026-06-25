Campeche: Hombre asesinado a puñaladas en la colonia Minas

Un joven identificado como Cristian O. M., de 36 años de edad, fue privado de la vida tras ser apuñalado por otro sujeto identificado como Jovani “N” en la colonia Minas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, su hijo Cristian llegó de visita a casa de su suegro, en la calle Cuarzo, entre Oro y Zacatal, cerca de la avenida CTM.

Cuando el agresor Jovani, presuntamente en estado de ebriedad y acompañado de otra persona, interceptó a Cristian con un cuchillo de cocina, comenzó a discutir presuntamente por problemas personales.

Jovani se abalanzó contra su víctima y lo apuñaló en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el pavimento, para después darse a la fuga.

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Agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional se movilizaron al sitio, donde paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron que Cristian ya no contaba con signos vitales.

Tras un fuerte operativo, elementos de la Policía Estatal lograron dar con el agresor Jovani, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

Luego del homicidio, oficiales estatales acordonaron la calle Cuarzo para evitar que curiosos se acercaran y pudieran contaminar la escena del crimen.

Personal de alto impacto inició las investigaciones correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado del cuerpo de Cristian al anfiteatro del Ministerio Público para continuar con las diligencias por el delito de homicidio.

En el lugar, familiares del occiso manifestaron que esperan que las autoridades judiciales apliquen todo el peso de la ley al responsable de esta pérdida.