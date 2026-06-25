Avanza el Tren Maya de carga en Yucatán en medio de nueva etapa de coordinación institucional

Por instrucciones del gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, personal de la Secretaría General de Gobierno trabaja en coordinación con el nuevo director del Tren Maya General Manuel Jaime Ramírez Camacho, quien sustituye al General Óscar David Lozano Águila para que haya certeza jurídica en cuanto a la construcción de la vía por donde estará funcionando en tren maya de carga, informó ayer la coordinadora de la agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López.

Entrevistada después de su participación en la mañanera que ofreció el titular del Poder Ejecutivo, la funcionaria explicó que la mesa técnica a cargo de la Secretaría General de Gobierno tiene entre sus funciones garantizar los derechos jurídicos y de tierra de cada una de las personas que hay en los ejidos por donde pasará la ruta, especialmente a los pobladores de Ucú.

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Pérez López detalló los avances del proyecto ferroviario de carga Poxilá-Progreso del Tren Maya, que, gracias al trabajo conjunto con la Federación, permitirá conectar el desarrollo industrial del estado con los principales corredores logísticos del país y con mercados nacionales e internacionales.

Respeto a la liberación del derecho de vía, coordinada por el Gobierno del Estado, registra un avance del 94 por ciento, mientras que las obras del ramal ferroviario alcanzan más del 52% de ejecución.

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Mientras tanto hemos sostenido reuniones con el nuevo director del Tren Maya con la mayor apertura, rendición de cuentas y la eficiencia técnica para seguir los trabajos en colaboración.

Respecto al bloqueo que mantienen los habitantes de Ucu insistió que es la secretaría general de Gobierno quien atiende esta situación y a los habitantes de todos los ejidos por donde cruzará el tren maya y todas las gestiones o jurídicas se realizan conforme a la ley.