“No me abandones”: adolescente atrapado tras sismo en Venezuela implora ayuda entre escombros en La Guaira

El devastador panorama tras los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron la costa norte de Venezuela ha dejado una estela de destrucción y desesperación.

Entre las ruinas del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande (Catia La Mar), se concentra una de las batallas más desgarradoras por la supervivencia.

Amir, un estudiante de secundaria y música de tan solo 16 años, resiste bajo toneladas de hormigón armado en una agonía que ya supera las doce horas.

"No te vayas, por favor, no me abandones"

Con estas demoledoras palabras implora auxilio el adolescente a los pocos civiles y allegados que intentan socorrerle.

Aunque su rostro y parte de su torso permanecen visibles entre las grietas del concreto, la falta de maquinaria pesada y personal técnico especializado en estructuras colapsadas ralentiza críticamente las labores de salvamento.

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El propio Amir ha manifestado el temor de perder la movilidad de sus extremidades inferiores debido a la opresión del inmueble, que "cada vez se siente más pesado", mientras el paradero de su padre, con quien se encontraba al iniciar el temblor, sigue siendo un absoluto misterio.

La situación de desamparo institucional es el denominador común en la región. El estado costero de La Guaira ha sido declarado "zona de desastre natural" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a raíz del elevado número de edificaciones totalmente derruidas.

El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas



“No te vayas, no me dejes”, ruega Amir, un joven de 16 años que tiene un edificio entero sobre su cuerpo tras los terremotos de 7,5 y 7,2 en Venezuela.



Lleva más de doce horas atrapado entre los… pic.twitter.com/7OySbzTERN — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) June 25, 2026

Los vecinos del sector lamentan que la asistencia gubernamental y los cuerpos de bomberos profesionales son prácticamente inexistentes en el amanecer de este jueves, lo que obliga a los ciudadanos a emplear métodos de ingeniería improvisada para buscar supervivientes como Dana, una niña de 11 años atrapada a escasa distancia, en la urbanización Hugo Chávez.

Con la llegada de la mañana, el sobrevuelo de los primeros helicópteros reactiva el traumático recuerdo de la tragedia de Vargas en 1999, evidenciando la precaria preparación de un país ante emergencias sísmicas de gran magnitud y la urgencia de ayuda internacional inmediata.

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