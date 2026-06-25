CRT amplía plazo para registrar líneas de celular en México; habrá suspensión del servicio por dígito del número

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga en el proceso de vinculación de líneas de telefonía móvil en México, una medida que forma parte de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la eliminación del anonimato en la contratación de chips.

El organismo explicó que el registro de líneas ha mostrado un avance sostenido, con 63 millones de números ya vinculados: 40.2 millones corresponden a servicios de prepago y 22.8 millones a pospago, estos últimos sin necesidad de trámite adicional al estar asociados desde su contratación a un titular identificado.

Registro obligatorio con calendario por último dígito

La CRT detalló que las líneas de prepago que aún no han sido registradas contarán con un plazo adicional escalonado, el cual será determinado con base en el último dígito del número telefónico.

El periodo de regularización se llevará a cabo entre agosto y diciembre, estableciendo un calendario específico para que cada usuario realice el trámite directamente con su compañía telefónica.

Una vez concluido el plazo asignado a cada grupo numérico, las empresas de telecomunicaciones suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en un plazo máximo de 72 horas.

Noticia Destacada ¡Atención yucatecos! Estas aplicaciones no podrás usar sino registras tu línea de celular

Suspensión parcial y servicios de emergencia

Las líneas suspendidas no podrán realizar llamadas ni utilizar datos móviles, aunque sí conservarán acceso limitado para contactar números de emergencia, servicios de atención ciudadana y su propia compañía telefónica. También podrán recibir alertas de protección civil, incluyendo avisos sísmicos.

El servicio será restablecido en su totalidad una vez que el usuario complete el proceso de vinculación correspondiente.

El trámite se realiza con las empresas telefónicas

La CRT precisó que este proceso no es realizado por el gobierno federal, sino directamente por las compañías telefónicas, las cuales únicamente asocian el número de celular con el nombre del titular y su CURP, sin solicitar información adicional o biométrica.

#BoletínInformativo📣



La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

Asimismo, se subrayó que en caso de investigaciones por delitos cometidos mediante líneas telefónicas, las autoridades podrán solicitar información a las operadoras conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con esta medida, México se alinea con estándares internacionales, ya que la identificación obligatoria de líneas móviles está vigente en 166 países.

IO