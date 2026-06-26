Gobierno anuncia home office y suspensión de clases el 30 de junio por partido de México en el Mundial

Con motivo del partido de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, el Gobierno de México anunció medidas especiales para la Ciudad de México el próximo 30 de junio. Entre las disposiciones destacan la suspensión de clases en escuelas de la capital y la implementación de esquemas de trabajo a distancia para parte del personal de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las dependencias y entidades del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México deberán privilegiar modalidades de home office, teletrabajo o esquemas laborales flexibles, con el objetivo de facilitar la movilidad durante la jornada en la que México disputará su compromiso mundialista en el Estadio Ciudad de México.

La medida también contempla la suspensión de clases en los planteles públicos y privados de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que se encuentran ubicados en la capital del país.

No obstante, el decreto establece que diversas áreas del Gobierno continuarán operando de manera presencial debido a la naturaleza de sus funciones. Entre ellas se encuentran los servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, Protección Civil, seguridad pública, seguridad nacional, control migratorio, aduanas y todas aquellas actividades indispensables para garantizar el orden público.

Asimismo, permanecerán en funciones los trabajadores encargados de la organización y operación de la Copa Mundial 2026, incluyendo labores de movilidad, logística, supervisión, conectividad, infraestructura crítica y atención ciudadana. También seguirán activos los servicios públicos prioritarios cuya operación no pueda realizarse de forma remota.

Las medidas buscan facilitar el desarrollo del encuentro de la Selección Mexicana y reducir el impacto en la movilidad de la Ciudad de México durante uno de los partidos con mayor convocatoria del torneo, programado para el martes 30 de junio.