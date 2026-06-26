¿Contra quién juega México en el mundial para los 16avos?: estos son los candidatos

La Selección Mexicana cumplió con una histórica fase de grupos al sumar nueve puntos de nueve posibles y terminar como líder del Grupo A. Ahora, el conjunto dirigido por Javier Aguirre deberá esperar la conclusión del resto de los sectores para conocer al equipo que enfrentará en los 16avos de Final del Mundial 2026.

Con los resultados registrados este jueves en los Grupos E y F, el panorama comenzó a tomar forma. Hasta el momento, Escocia es el equipo que ocuparía el lugar del rival del Tricolor en la siguiente ronda, aunque la clasificación definitiva dependerá de cómo concluyan los grupos que aún están en disputa.

De acuerdo con el formato del torneo, México enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I, por lo que todavía existen varias selecciones con posibilidades de cruzarse en el camino del combinado nacional.

Entre los candidatos que siguen con opciones aparecen Escocia, que actualmente es el rival virtual, además de Ecuador, Suecia, España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita, Senegal e Irak, todos con posibilidades matemáticas de avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

El panorama actual coloca a Escocia como la opción más probable para medirse con el Tricolor. Sin embargo, Ecuador conserva importantes posibilidades de ocupar ese lugar, mientras que el desenlace de los grupos H e I también podría modificar completamente el cuadro de la fase de eliminación directa.

Lo único confirmado hasta ahora es la fecha y sede del siguiente compromiso mexicano. México disputará los 16avos de Final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde buscará extender su paso perfecto y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo 2026.