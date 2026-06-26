Selección Mexicana entra al Top 10 del Ranking FIFA tras vencer a Chequia

La Selección Mexicana dio un salto importante en el escenario internacional tras su desempeño en la fase de grupos del Mundial 2026, al colocarse dentro del Top 10 del Ranking FIFA con un total de 1736.01 puntos. El equipo dirigido por Javier Aguirre cerró la primera etapa con paso perfecto, lo que impulsó su posición en la clasificación mundial y reforzó su buen momento competitivo dentro del torneo.

El último triunfo del combinado nacional fue un contundente 3-0 frente a Chequia, resultado que no solo aseguró el liderato de su grupo, sino que también le permitió escalar cuatro posiciones en el ranking. En ese encuentro, el gol inicial de Mateo Chávez marcó el rumbo de una victoria que consolidó el rendimiento del equipo mexicano en la Copa del Mundo.

Con este avance, México se colocó como la mejor selección de la Concacaf, superando a Estados Unidos, que también registró un ascenso y se ubicó en la posición 14 del Ranking FIFA. Este movimiento reafirma el crecimiento del futbol de la región dentro del panorama internacional tras la actividad del Mundial 2026.

En la parte alta de la clasificación, Argentina se mantiene en el primer lugar, seguida ahora por Francia, que desplazó a España al tercer puesto. Más abajo aparecen selecciones como Inglaterra, Brasil y Marruecos, mientras que Portugal descendió hasta la séptima posición, reflejando los cambios provocados por el rendimiento en la fase mundialista.

Otros movimientos relevantes dentro del torneo incluyen el ascenso de Alemania, que subió posiciones tras su participación, situándose justo por encima de México en la tabla. Este cambio también provocó que Bélgica cayera posiciones debido a resultados irregulares en la fase inicial del campeonato.

Entre las selecciones con mayor crecimiento destacan Noruega, que escaló nueve lugares hasta el puesto 22, y Sudáfrica, que avanzó del lugar 60 al 54. En contraste, equipos como Ecuador, Turquía y Túnez registraron descensos importantes tras su bajo rendimiento en la competencia.