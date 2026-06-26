Cruz Azul vs. Atlético Morelia: fecha, horario y sede del partido amistoso

Cruz Azul despejó las dudas sobre uno de sus compromisos de pretemporada al confirmar que sí disputará el partido amistoso frente al Atlético Morelia, luego de resolver los inconvenientes logísticos que habían puesto en incertidumbre la realización del encuentro. La institución cementera informó que el compromiso se desarrollará conforme al calendario previsto.

A través de un comunicado oficial, Cruz Azul detalló que el duelo se jugará el próximo 4 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Morelos, como parte de la preparación del equipo rumbo al siguiente torneo. Con ello, la directiva dio certeza a los aficionados que esperaban la confirmación del encuentro.

El club también ofreció una disculpa a su afición por la confusión generada tras el anuncio previo, en el que se había puesto en duda la celebración del partido debido a cuestiones de logística. La directiva reconoció los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de los seguidores celestes.

Asimismo, la institución informó que los boletos adquiridos previamente conservarán su validez, por lo que los aficionados podrán ingresar al Estadio Morelos sin necesidad de realizar algún cambio o trámite adicional para asistir al compromiso.

En su mensaje, Cruz Azul expresó su entusiasmo por reencontrarse con la afición cementera en Morelia y cerró el comunicado con el lema #AzulDePorVida. Con esta confirmación, el equipo asegura un nuevo compromiso de preparación antes del arranque de la temporada oficial.