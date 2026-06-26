Morena va por Querétaro en 2027: se registran Santiago Nieto, Ricardo Astudillo y 8 aspirantes más

Morena, PT y Partido Verde registraron este viernes a una decena de aspirantes a la coordinación estatal de Querétaro, uno de los estados que la coalición oficialista busca disputar al PAN en las elecciones de 2027.

El proceso forma parte de la contienda interna de la Cuarta Transformación para definir a quienes encabezarán los trabajos territoriales en las entidades y que, posteriormente, podrían convertirse en candidatas o candidatos a las gubernaturas.

Entre los perfiles que se registraron destacan Santiago Nieto, Ricardo Astudillo, Luis Humberto Fernández, Beatriz Robles, Gilberto Herrera, Agustín Hernández Ortiz y José María Tapia.

Santiago Nieto se registra en línea

Santiago Nieto, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informó que realizó su registro en línea.

El exfuncionario explicó que tomó esa decisión por razones personales e institucionales, al señalar que la convocatoria interna establece evitar actos de dispendio de recursos.

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Nieto sostuvo que prefirió no acudir con acompañantes al World Trade Center de la Ciudad de México, sede habilitada por Morena y sus aliados para recibir registros presenciales.

Aspirantes acuden al WTC con respaldo político

A diferencia de Nieto, otros aspirantes acudieron al WTC con simpatizantes, porras y batucadas.

La senadora con licencia Beatriz Robles advirtió que Querétaro será un estado clave en la próxima elección, debido a que actualmente es gobernado por el panista Mauricio Kuri.

También se registró José María Tapia, exdirector del Fonden, quien aseguró que no busca el cargo por interés personal, sino llevar el proyecto de la Cuarta Transformación a la entidad.

Partido Verde impulsa a Ricardo Astudillo

El Partido Verde acompañó el registro de Ricardo Astudillo, actual diputado federal, quien busca encabezar el proyecto rumbo al gobierno de Querétaro.

Tras recibir su constancia, Astudillo destacó que en la elección pasada la 4T ganó tres de seis distritos locales, por lo que consideró que existe margen para aumentar su presencia electoral en 2027.

Así se llevó a cabo el registro presencial de las y los aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro. 🇲🇽



Con transparencia, apertura y reglas claras, este proceso también contempló la modalidad en línea, fortaleciendo… pic.twitter.com/a4q7p9DQ0n — Morena (@PartidoMorenaMx) June 26, 2026

Querétaro, bastión panista que la 4T quiere disputar

Querétaro es considerado uno de los bastiones del PAN, partido que ha gobernado la entidad desde 1997.

Además de su peso político, el estado tiene relevancia económica por su crecimiento industrial, su ubicación estratégica y su potencial para atraer inversiones ligadas al nearshoring.

Por ello, Morena y sus aliados buscan fortalecer su estructura territorial y perfilar una candidatura competitiva para intentar arrebatar al PAN una de sus plazas más importantes.

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