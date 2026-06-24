“No es mi candidato”: Layda Sansores marca distancia con aspiración política de su sobrino

La carrera por la sucesión gubernamental de Campeche comenzó a generar movimientos políticos y también deslindes públicos. La gobernadora Layda Sansores marcó distancia de las aspiraciones de su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, quien recientemente se registró ante el Partido del Trabajo (PT) como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación, cargo considerado la antesala de una eventual candidatura a la gubernatura en 2027.

El registro de Gerardo Sánchez provocó reacciones tanto al interior del PT como en el ámbito político estatal debido a su parentesco con la mandataria campechana. Sin embargo, la gobernadora dejó en claro que no impulsa ni respalda su proyecto político, buscando evitar interpretaciones sobre una posible sucesión familiar en el poder.

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La postulación ocurre en un contexto nacional donde Morena y sus aliados han endurecido su discurso contra el nepotismo y las candidaturas heredadas. De hecho, la reforma constitucional de 2025 establece restricciones para que familiares cercanos de gobernadores en funciones puedan competir por la titularidad del Ejecutivo estatal.

Aunque Gerardo Sánchez ha insistido en que mantiene una relación estrictamente familiar con Layda Sansores y que no existe coordinación política entre ambos, su aparición en el escenario electoral ha generado cuestionamientos entre militantes petistas y actores políticos locales. Incluso dentro del PT surgieron críticas por su reciente incorporación a posiciones partidistas, al considerar que desplaza a cuadros con años de trabajo dentro de la organización.

El deslinde de la gobernadora busca frenar especulaciones sobre una posible continuidad familiar en el gobierno estatal y envía una señal de que la contienda rumbo a 2027 deberá desarrollarse bajo las reglas de la Cuarta Transformación.

Mientras tanto, el registro de Gerardo Sánchez añade un nuevo ingrediente a la disputa política en Campeche, donde Morena, PT y sus aliados comienzan a perfilar a quienes buscarán encabezar la sucesión de Layda Sansores en los próximos meses.