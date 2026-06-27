Claudia Sheinbaum presenta Plan Nacional de Maíz Nativo en Chiapas tras inaugurar planta contra gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 27 de junio de 2026 la presentación del Plan Nacional de Maíz Nativo en Pijijiapan, Chiapas, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

El evento se realizará después de que la mandataria federal participara horas antes en Metapa, Chiapas, en la inauguración de la Planta Productora de Moscas Estériles, proyecto enfocado en combatir la plaga del gusano barrenador del ganado.

Con ambas actividades, el Gobierno federal busca colocar a Chiapas como un punto estratégico para la sanidad agropecuaria, la protección de la producción rural y la defensa de cultivos fundamentales para la alimentación del país.

¿Qué busca el Plan Nacional de Maíz Nativo?

El Plan Nacional de Maíz Nativo tiene como objetivo fortalecer la protección, conservación y producción de las variedades tradicionales de maíz en México.

Este grano forma parte central de la alimentación, la economía campesina y la identidad cultural del país, especialmente en comunidades indígenas y rurales donde se preservan semillas criollas transmitidas por generaciones.

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La presentación en Pijijiapan busca reforzar el vínculo entre producción agrícola, soberanía alimentaria y reconocimiento al trabajo de campesinas y campesinos.

Chiapas, clave en la agenda agroalimentaria

La visita de Sheinbaum a Chiapas ocurre en una jornada enfocada en temas agropecuarios.

Por la mañana, la presidenta inauguró la planta de moscas estériles en Metapa, acompañada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Ese proyecto busca contener el gusano barrenador del ganado mediante cooperación binacional y herramientas científicas para proteger la sanidad animal.

Maíz nativo y sanidad ganadera marcan gira de Sheinbaum

Con la presentación del Plan Nacional de Maíz Nativo, la presidenta cerrará una agenda centrada en dos frentes del campo mexicano: la protección del ganado frente a plagas y el impulso a los maíces originarios.

El mensaje del Gobierno federal apunta a fortalecer la producción nacional, cuidar la biodiversidad agrícola y reconocer el papel histórico de las comunidades rurales en la alimentación de México.

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